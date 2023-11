Uferweg Leipziger Straße Eröffnung am 30. November

Eine Lücke im Potsdamer Rad- und Fußverkehrsnetz wird endlich geschlossen: Am 30. November soll der Uferweg hinterm Wasserwerk in der Leipziger Straße eröffnet werden. Das teilte die Stadtverwaltung jetzt auf Anfrage des Linke-Stadtverordneten Hans-Jürgen Scharfenberg mit.

Die Wegeverbindung, die eine Anbindung vom Hauptbahnhof in Richtung Hermannswerder/Caputh schafft, war bereits seit 2008 im Radverkehrskonzept vorgesehen, hatte der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) beim Baustart im Herbst 2022 gesagt. Die Gesamtkosten für den 610 Meter langen und vier Meter breiten Weg wurden mit rund zwei Millionen Euro beziffert. Weil der Weg auch über das sensible Gelände des Wasserwerkes führt, ist ein zwei Meter hoher Sicherheitszaun auf Wasserwerksseite und ein ein Meter hoher Zaun samt Strauchbepflanzung auf Wasserseite vorgesehen. Auch 18 Bäume sollten gepflanzt werden.

Der Uferweg an der nördlichen Speicherstadt ist im April eröffnet worden, den sogenannte Kölleweg zwischen Wasserwerk und Vorderkappe bereits 2015.

Bis zur Umsetzung der ursprünglichen Vision eines durchgehenden Uferweges vom Babelsberger Park zur Speicherstadt wird es allerdings trotzdem noch eine ganze Weile dauern: Wegen der Bauarbeiten für das neue Strandbad am Babelsberger Park ist dort die Fahrradstraße zwischen Mühlentor und Am Park Babelsberg seit Anfang Oktober voll gesperrt - mit teils mangelhafter Ausschilderung für Alternativen: Betroffene fanden sich mitunter schon ohne Vorwarnung in einer Sackgasse wieder, wie sie in den sozialen Medien schilderten. Die Sperrung dauert bis voraussichtlich Mitte Oktober 2024.