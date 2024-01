Urania-Planetarium in Potsdam Sternensaal knackt 2023 erneut Besucherrekord

Nach dem bisherigen Rekordjahr 2022 mit 16.248 Gästen haben die Besucherzahlen des Urania-Planetariums im vergangenen Jahr mit mehr als 23.000 Besuchern nochmals deutlich zugelegt. Wie die Urania mitteilte, gab es starke Zuwächse im Sternensaal, in Bildungsveranstaltungen für Schulen und Kindergärten sowie im öffentlichen Programm für Familien und Erwachsene.

2023 sei geprägt gewesen vom bundesweiten Wissenschaftsjahr „Unser Universum“ sowie dem 100. Jubiläum der Erfindung des Planetariums. Viele Veranstaltungen mit Bezug zu diesen Ereignissen fanden bei der Urania statt. Zudem hätten neue Veranstaltungsformate wie „Erde – Geburt eines Planeten“ und „Die Olchis – Das große Weltraumabenteuer“ das Programm des Planetariums vielfältiger für unterschiedliche Altersgruppen gemacht.

Reisen in die Tiefen des Universums Das Urania-Planetarium in der Gutenbergstraße 71/72 in Potsdam ist ein interaktives Sternentheater. Seit Juni 2022 verfügt es über den weltweit modernsten Sternenprojektor. Ein 360°-Projektionssystem ermöglicht atemberaubende Flüge durch den Weltraum sowie fantastische Blicke in die Tiefen unseres Universums. Dabei wird von dem von Carl Zeiss Jena gebauten Projektionssystem „Asterion Velvet“ der Sternenhimmel in die Kuppel projiziert. Neueste kosmische Entdeckungen und spannende Raumfahrtmissionen werden regelmäßig thematisiert. Seit 2007 befindet sich die Sternenkuppel als Bildungs- und Erlebnisort zu Astronomie und Weltraum im Holländischen Viertel.

Neben Veranstaltungen im Kuppelsaal in der Gutenbergstraße geht das Urania-Planetarium mit seinem Angebot auch in die Stadtteile. Außerdem fanden öffentliche Beobachtungen statt, beispielsweise in der Nacht der Perseiden-Sternschnuppen im August oder zur Mondfinsternis im Oktober.

Der Mond steht im Zentrum der Beobachtung

Im neuen Jahr soll bei vielen Veranstaltungen der Mond im Fokus stehen. Denn die bemannte und unbemannte Erkundung des Erdtrabanten soll in diesem und im kommenden Jahr an Fahrt aufnehmen. Die großen Raumfahrtorganisationen werden sowohl Flüge um den Mond als auch Landungen auf seiner Oberfläche durchführen – mit dem langfristigen Ziel, dort bemannte Mondstationen zu errichten. In Veranstaltungen für verschiedene Altersgruppen sollen diese Vorhaben eingeordnet werden.

Das weltweite Jubiläumsjahr soll, begleitet von unterschiedlichen Events, in diesem Jahr weiterlaufen. So nimmt das Planetarium im Frühjahr die Jubiläumsshow „100 Jahre Ewigkeit“ ins Programm auf. Aktuelle Veranstaltungen sind unter urania-planetarium.de zu finden.