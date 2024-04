Verkehr in Potsdam Wo in dieser Woche mit Einschränkungen zu rechnen ist

Am Kanal

Die Straße Am Kanal wird auf Höhe des Staudenhof-Wohnblocks für Baugrunduntersuchungen ab diesem Montag bis Mittwoch in der Zeit von 9 bis 15 Uhr abschnittsweise halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird an der Engstelle vorbeigeleitet.

Drewitzer Straße

Die Drewitzer Straße ist seit Samstag und noch bis 26. April zwischen Unter den Eichen und Am Fenn gesperrt. Grund sind Straßenbauarbeiten. Der Verkehr wird über Am Fenn und An der Alten Zauche umgeleitet.

B2/Amundsenstraße

Für Schachtarbeiten bleiben die Bundesstraße 2/Tschudistraße in Höhe der Brücke und die Amundsenstraße im Kreuzungsbereich Nedlitzer Straße ab Montag bis voraussichtlich Ende Mai halbseitig gesperrt.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Großbeerenstraße

Auch in der Großbeerenstraße im Bereich Bahnübergang Bahnhof Medienstadt gibt es neue Einschränkungen: Ab Dienstag wird die Straße für eine Kabelverlegung halbseitig gesperrt. Zudem wird am Wochenende vom 12. April (18 Uhr) bis 15. April (4 Uhr) der Bahnübergang gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Leipziger Dreieck

Für den Umbau des Verkehrsknotenpunktes Leipziger Dreieck ist die Zufahrt von der Friedrich-Engels-Straße in die Leipziger Straße sowie das Linksabbiegen von der Heinrich-Mann-Allee in die Friedrich-Engels-Straße für den Autoverkehr gesperrt. Es steht je Fahrtrichtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

An der Dauerbaustelle Leipziger Dreieck wurde die Verkehrsführung für Radfahrer und Fußgänger nochmal geändert. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Außerdem wurde dort die Verkehrsführung für Radfahrer und Fußgänger nochmal geändert, wie die städtischen Verkehrsplaner informieren: Die Umfahrung des Baufeldes erfolgt wieder auf der nördlichen Seite. Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Der stadteinwärtige Verkehr wird über den Brauhausberg geführt. Die Buslinien fahren sowohl stadteinwärts als auch stadtauswärts nur noch über den Brauhausberg.

Friedrich-Ebert-Straße

Noch bis voraussichtlich Freitag (12. April) ist die Kreuzung Charlottenstraße/Friedrich-Ebert-Straße für Weichenarbeiten voll gesperrt. In der Folge werden auch die Busse umgeleitet, die Bushaltestelle Platz der Einheit ist an die Nordseite des Platzes verlegt. Der Tramverkehr ist nicht eingeschränkt, auch Radfahrer können den Baubereich seitlich passieren.

Fußwegbrücke Sterncenter

Die Instandsetzungsarbeiten an der Fußwegbrücke über die Nutheschnellstraße verzögern sich erneut. Die Stadt geht nun von einem Ende der Baumaßnahme am 30. April aus. Der Fuß- und Radverkehr wird großräumig über die Neuendorfer Straße umgeleitet.

Die Fußwegbrücke über die Nutheschnellstraße verbindet die Stadtteile Stern und Drewitz. Seit September 2023 ist sie jedoch für Instandsetzungsarbeiten gesperrt. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Am Buchhorst

Für Restarbeiten an der Straße Am Buchhorst wird der Knotenpunkt Verkehrshof noch bis Freitag in der Zeit von 9 bis 15 Uhr halbseitig gesperrt. Der Verkehr kann nicht in die Straße Verkehrshof einfahren und wird umgeleitet.

Zeppelinstraße

Die Zeppelinstraße ist für eine Baustelleneinrichtung in Höhe Schafgraben noch bis voraussichtlich Jahresende in stadtauswärtige Richtung auf einen Fahrstreifen eingeschränkt. Neu hinzu kommen in dieser Woche Leitungsarbeiten zwischen Kastanienallee und Stormstraße. Der Verkehr stadtauswärts ist ab diesem Montag bis Freitag auf einen Fahrstreifen eingeschränkt.

Kuhfortdamm

Um die Fahrbahn und den Geh- und Radweg neu herzustellen, ist der Kuhfortdamm zwischen dem Bahnübergang und der Reiherbergstraße bis voraussichtlich Ende Oktober vollständig gesperrt. Der Liefer- und Anwohnerverkehr ist von der Reiherbergstraße möglich. Radfahrer und Fußgänger werden durch das Baufeld geführt, es könne für sie aber zeitweise zu Umleitungen kommen, hieß es.