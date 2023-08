Verkehr in Potsdam Wo in dieser Woche mit Stau zu rechnen ist

Der Schulstart wird von folgenreichen Bauarbeiten auf der Nutheschnellstraße begleitet: Zwischen Wetzlarer Straße und Horstweg wird die Fahrbahn in beiden Richtungen erneuert. Stadtauswärts wird die Fahrbahn gesperrt, der Verkehr auf die gegenüberliegende Richtung geführt. Pro Richtung steht so nur eine Fahrspur zur Verfügung. Die Auffahrten zum Horstweg und der Zubringer von der Friedrich-Engels-Straße sind gesperrt. Stau ist wahrscheinlich.

Auch am Leipziger Dreieck besteht bekanntlich Staugefahr in alle Richtungen. Mit Rückstau ist auch auf der Potsdamer Chaussee in Höhe Hitzeberg zu rechnen. Die B2 ist hier halbseitig zu.

Stau in stadtauswärtiger Richtung droht auch in der Potsdamer Straße. Zwischen Kirschallee und Schulplatz ist stadtauswärts die Straße wegen Gasleitungsreparaturen gesperrt.

Im Knotenpunkt Wall am Kiez wird die Fahrbahn erneuert, um das Regenwassersystem zu verbessern. Die Straße Wall am Kiez ist daher ab der Zufahrt zur Seerose Richtung Breite Straße voll gesperrt. Die Schopenhauerstraße ist hinter der Zufahrt zum Marktcenter gesperrt. Eine gute Nachricht jedoch: Ab diesem Montag soll es auf der Breiten Straße wieder zwei Fahrspuren pro Richtung geben. (les)