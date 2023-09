Verkehrsunfall am Potsdamer Hauptbahnhof Autofahrerin fährt drei Menschen an und verletzt sie teils schwer

Am Potsdamer Hauptbahnhof hat sich am Montagabend gegen 19.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei sind nach Angaben der Polizei drei Menschen verletzt worden. Am Steuer saß eine 69-jährige Frau, die Unfallursache ist noch unklar, wie ein Sprecher des Lagezentrums der Brandenburger Polizei sagte.

Bei den Fußgängern handelte es sich demnach um zwei Erwachsene und ein Kind. Die Erwachsenen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, das Kind hat leichte Verletzungen. In Lebensgefahr schwebe niemand, so der Sprecher. Zuvor hatte die Potsdamer Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst X über den Einsatz berichtet.

Der Unfall hat sich laut Polizei kurz nach 19 Uhr ereignet, als die Autofahrerin aus Zentrum Ost kommend am Fußgängerüberweg vor dem Hauptbahnhof an der Babelsberger Straße die Personengruppe übersehen habe.

Die Fußgänger sollen nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei bei Grün über die Ampel gegangen und dann von dem Auto erfasst worden sein. Die Autofahrerin sei womöglich über eine rote Ampel gefahren. Genaues müssten die weiteren Ermittlungen ergeben, hieß es. Die Polizei befragte vor Ort zahlreiche Zeugen, noch am Abend sollte ein Sachverständiger vor Ort kommen.

Die Feuerwehr sei mit drei Rettungswagen und drei Notärzten vor Ort gewesen und habe die Patienten versorgt. Auch Seelsorger seien im Einsatz gewesen, um die Augenzeugen zu betreuen. Die Polizei habe die Seelsorger angefordert. Nunmehr habe die Feuerwehr die Unfallstelle an die Polizei übergeben, so die Mitteilung gegen 20.30 Uhr.

Die Babelsberger Straße blieb zunächst gesperrt; die Buslinie 694 wurde umgeleitet. Mittlerweile ist die Linie wieder regulär unterwegs. Auch die Babelsberger Straße ist befahrbar.