Versuchte Kindesentführung Potsdamer Polizei sucht mit Phantombild nach Täter

Vor rund zehn Monaten soll ein Unbekannter im Zentrum-Ost versucht haben, ein Kind zu entführen. Nun sucht die Polizei mit einem Phantombild nach dem Täter. Den Angaben zufolge hielt der Mann das Kind am 5. April 2022 in der Lotte-Pulewka-Straße zunächst fest. Dann soll er versucht haben, sein Opfer zu einem geöffneten Fahrzeug zu zerren. Das Kind konnte sich aber losreißen.

Nach Informationen der PNN hatte das Kind nach dem Vorfall erzählt, dass sich der Fremde nach Schulschluss an der Grundschule am Humboldtring aufgehalten habe. Als sich das Kind befreit hatte, sei es in den Hort gerannt. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos

Der Gesuchte soll etwa 30 bis 35 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß sein. Zum Tatzeitpunkt hatte er laut Schilderungen des Kindes braune Haare und einen braunen Drei-Tage-Bart. Er soll blaue Jeans und eine dunkelblaue Jacke angehabt haben. Bei dem Auto könnte es sich um einen roten Audi (älteres Baujahr, Kombi) gehandelt haben. Der Wagen war in Berlin zugelassen.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer (0331) 5508 0 entgegen. Auch das Online-Hinweisformular unter polbb.eu/Hinweis kann genutzt werden. Das Phantombild beruht auf den Beschreibungen des Kindes.

