Vom Kieselstein zur Kichererbse Was das Café Ceci in der Potsdamer Hegelallee zu bieten hat

Karin Ebel und Heila Gärtner haben es gewagt. Am Pfingstwochenende haben sie in der Hegelallee ihr Café Ceci eröffnet. Ceci ist das italienische Wort für Kichererbsen, die die Basis für viele vegane Gerichte sind. Die beiden Frauen wollen ausschließlich vegan kochen und backen. Sie sehen sich damit in der Tradition des Café Kieselstein, das in diesen Räumen am Werner-Alfred-Bad 20 Jahre lang von Steffi Wübbenhorst betrieben wurde. Die gelernten Köchinnen haben früher in der Küche des Kieselstein gearbeitet. Ebel zehn Jahre lang.

Man muss etwas wagen, wenn man sich einen Traum erfüllen will. Karin Ebel, Inhaberin Café Ceci

Sich selbstständig zu machen, haben beide nie geplant, bis Wübbenhorst sie fragte, ob sie den Laden übernehmen wollen, wenn sie aufhört. „Ich bin sehr gern an diesem Ort. Das Konzept, mit frischen Zutaten zu arbeiten, kreativ zu sein, Dinge auszuprobieren ist perfekt. Dennoch habe ich nicht sofort zugesagt“, erzählt Ebel. Alleine hätte sie es wohl nicht gemacht. Mit Gärtner an ihrer Seite schon. „Letztendlich habe ich gedacht, ‘man muss etwas wagen, wenn man sich einen Traum erfüllen will“’, beschreibt Ebel ihre Überlegungen.

Seit März sind die Gastronominnen vor Ort, haben die Räumlichkeiten, die in die Jahre gekommen waren, fast allein renoviert. Alles ist neu: Möbel, Dekoration, Ausstattung, Küchengeräte. „Es soll schließlich unser Café sein“, war ihnen wichtig. „Wir wussten, dass das nicht einfach wird. Dass es so schwer würde, haben wir nicht gedacht“, räumt Gärtner ein. Erst einen Tag vor der Eröffnung haben sie die moderne Kaffeemaschine bekommen.

Innen gibt es quadratische Zweiertische und eine gemütliche Couch mit Korbsesseln. Im Durchgang haben die Frauen sich für kleine ovale Holztische entschieden. Außerdem kann man es sich auf einer grünen Ledercouch gemütlich machen. Neues Mobiliar für die beiden Außenbereiche wollen sie später anschaffen.

Der Kaffee kommt aus Werder

Den Optimismus haben sie sich in den vergangenen Monaten vor allem deshalb bewahrt, weil ständig ehemalige Stammgäste vorbeikamen, fragten, wann es losgeht und ihnen versicherten, dass sie sich schon freuten. „So viel Zuspruch tat uns gut“, betonen beide.

Ihre Zutaten wollen die Inhaberinnen vor allem regional kaufen, bei Bauern in der Umgebung und auf Märkten. Den Kaffee bekommen sie aus Werder (Havel) von der Rösterei Kaffee Kontor.

Innen haben Karin Ebel und Heila Gärtner alles neu eingerichtet. © Andreas Klaer

Ab 9 Uhr können die Gäste frühstücken im Ceci. Das Brot backen die Inhaberinnen selbst. Auch die veganen Aufstriche entstehen hier. Sehr gesund und vollwertig sei zum Beispiel die Hackebete nach ihrem eigenen Rezept, erzählt Gärtner. Verraten will sie nur so viel: Es ist Rote Bete drin.

Auf der Karte finden sich neben einem Tagesgericht, Bowls, Suppen und Salate, Quiche und Kichererbsen Pommes. „Wir finden es selbst immer noch spannend, was man alles machen kann, ohne Fertigprodukte zu benutzen“, freut sich Gärtner. Und selbstverständlich backen Ebel und Gärtner auch die Kuchen selbst. Mit klassischem Obstkuchen mit Streuseln, Schoko- und Käsekuchen und Torten wollen sie ihre Gäste erfreuen. Am Eröffnungswochenende gab zum Beispiel Erdbeerkokos- und Blaubeerkäsekuchen.

Die Gäste können sowohl innen als auch außen vor dem Haus und auf dem Innenhof sitzen. Es gibt jeweils 25 Plätze. Bestellen kann man am Tresen. Serviert wird am Tisch.

Für ihren Start in die Selbstständigkeit haben die Neuen an der Hegelallee einen ganz bescheidenen Wunsch: „Wir wollen uns gemeinsam mit unseren Gästen hier wohlfühlen.“