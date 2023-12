Vom Wettbewerb auf Tour Anna-Lena Werner aus Potsdam spielt im Musical Bibi und Tina

Anna-Lena Werner ist voller Vorfreude. Die 22-jährige Potsdamerin wird ab Januar die „Fritzi“ im Musical „Bibi und Tina – Die außerirdische Hitparade“ eine der Gegenspielerinnen der Hauptfiguren - eine richtige Zicke, spielen. Die Tournee in mehr als 60 Städten in ganz Deutschland ist ihr erstes festes Engagement nach dem Abschluss ihres dreijährigen Gesangsstudiums an der Theaterakademie Sachsen in Delitzsch. „Ich freue mich unglaublich auf die Zusammenarbeit mit den Machern Peter Plate und Ulf Leo Sommer“, erzählt die junge Frau begeistert. Sänger, Produzent und Komponist Plate ist auch bekannt als die zweite Hälfte des Popduos Rosenstolz.

Gerade erst hat Werner zudem am 52. Bundeswettbewerb Gesang in der Sparte Musical in Berlin teilgenommen. Zu einem Preis hatte es dort nicht gereicht. Doch die Jury hat ihr, wie sie sagt „ein ermutigendes Feedback“ gegeben. Mit dem richtigen Regisseur an ihrer Seite könne sie lernen, ihre Kraft richtig einzusetzen. „Mit Plate und Sommer habe ich jetzt genau die Regisseure, die die Jury in ihrer Einschätzung gemeint haben“, ist sie sicher.

Dass Werner sich in Berlin nicht nur das Ergebnis abholen, sondern auch ein Auswertungsgespräch wahrnehmen würde, war für die dunkelblonde Sängerin von vornherein klar: „Man ist ja nie fertig in unserem Beruf.“ Die Jury hat sie zudem eingeladen, in zwei Jahren erneut am Wettbewerb teilzunehmen. Doch über eine nochmalige Teilnahme an dem Wettstreit für junge Sänger zwischen 17 und 30 Jahren macht sich Werner aktuell keine Gedanken.

„Ich bin eigentlich nicht so der Wettbewerbstyp“, erzählt die sympathische junge Frau. Schon damals bei „Jugend musiziert“ sei es die Musikschule gewesen, die ihr den Wettbewerb empfohlen hat. „Ich arbeite lieber in konkreten Produktionen“, ergänzt sie. Sie wisse aber auch, dass die Caster bei solchen Ausscheiden zuschauen und das sei für sie wichtig für künftige Engagements. Besonders glamourös seien solche Veranstaltungen ohnehin nicht. „Man steht allein auf einer leeren Bühne, vor sich im großen Zuschauerraum sitzt verteilt die fünfköpfige Jury und vielleicht einzelne Zuhörer, und singt die Lieder, die das Gremium ausgesucht hat.“

Bei „Pettersson und Findus“ mitgewirkt

Das Singen und Tanzen war von klein an ihr Ding. Bereits mit drei Jahren hat sie mit großer Freude im Kindermusiktheater Buntspecht mitgemacht. Mit vier hat sie ihre Mutter ins Theater des Westens mitgenommen, in eine Aufführung der drei Musketiere. „Da habe ich gestaunt, dass auch Erwachsene auf der Bühne stehen und singen“, erzählt sie lachend.

Nach dem Abitur am Gymnasium auf Hermannswerder bewarb sie sich folgerichtig an mehreren Schulen und absolvierte eine studienvorbereitenden Ausbildung in Berlin-Neukölln. Die relativ kleine Theaterakademie sei genau das Richtige für sie gewesen. Nur zwei Studenten waren mit ihr im Jahrgang. Bereits während des Studiums hat Anna-Lena kleinere Rollen übernommen. An der Felsenbühne in Rathen wirkte sie in „Pettersson und Findus“ mit.

Ich lerne am Meisten, wenn ich auf der Bühne stehe. Anna-Lena Werner, Gesangstalent aus Potsdam

Mit dem Gesangsunterricht begann die Neunjährige auf Empfehlung des damaligen Komponisten von Buntspecht. „Als Kind konnte ich mit dem klassischen Gesang allerdings nicht wirklich etwas anfangen“, erklärt sie ihren späteren Wechsel in die Popsparte. Über die Jahre verfestigte sich der Wunsch, Sängerin zu werden, immer mehr. „Singen ist das, was ich liebe. Ich finde es wunderbar, morgens aufzustehen und zu wissen, dass ich den ganzen Tag singen darf.“

„Ich lerne am meisten, wenn ich auf der Bühne stehe“, bekennt die Absolventin. In jede Rolle könne sie dazu ihre eigene Note einbringen, etwas von sich zeigen, auch wenn die zu verkörpernde Rolle, wie bei Bibi und Tina, mit ihr so gar nichts zu tun habe.

Bis die Arbeit mit den berühmten Freundinnen losgeht, ruht sich Anna-Lena Werner nicht aus. Bereits einen Tag nach dem Wettbewerb ist sie auf dem Weg zu einem Vorsingen an der Musikkomödie in Leipzig.