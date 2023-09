Wenn ein Besuch der Beerdigung nicht möglich ist Potsdamer Start-up bietet digitale Trauerfeiern ein

Eine Frauenfigur läuft durch eine große, helle Halle: In der Mitte steht ein Baum, die Decke ist offen, darüber ist der blaue Himmel zu sehen. An den Wänden hängen Fotos, die sich in Wasserbecken spiegeln. „Das sind Bilder von meiner Uroma“, sagt Lilli Berger, die den Avatar durch den Raum steuert.

Die Halle existiert nur virtuell, das anze ist ein Prototyp. Doch in Räumen wie diesen sollen künftig digitale Trauerfeiern möglich sein – das ist die Vision von Berger und ihrem Startup Vyvyt, dessen Büro sich in Babelsberg befindet.

„Wir wollen analoge Trauerfeiern auf keinen Fall ersetzen, sondern nur ergänzen“, betont die gelernte Bestatterin. Auf diese Weise sollen Menschen, die aus zeitlichen, räumlichen oder persönlichen Gründen keine Möglichkeit haben, an einer Beerdigung teilzunehmen, sich dennoch von Verstorbenen verabschieden können.

Ich wusste schon mit 13 Jahren, dass ich Bestatterin werden will. Lilli Berger, Gründerin des Startups Vyvyt

Möglich wird das mit einem Laptop, einem Handy oder einer Virtual-Reality-Brille. Bei einer Trauerfeier würden dann viele kleine Avatare durch den Raum laufen. Sie können dann miteinander kommunizieren. So war das auch bei einem verstorbenen Lehrer, für den die App Vyvyt einen digitalen Raum gebaut hatte. Die Schülerinnen und Schüler konnten dann Fotos und Videos von ihrem Lehrer hochladen und sich verabschieden.

Berger beschäftigt sich schon lange mit dem Thema: „Ich wusste schon mit 13 Jahren, dass ich Bestatterin werden will“, sagt die 32-Jährige. „In meiner Familie ist ganz lange überhaupt niemand gestorben, ich hatte kaum Kontakt mit dem Tod. Deshalb wollte ich gerne mehr darüber erfahren.“ Mit 14 Jahren machte sie ein Praktikum bei einem Bestattungsunternehmen, nach dem Abitur schloss sie eine Ausbildung ab.

Ein weiteres Beispiel für einen der Erinnerungsräume von Vyvyt. © Vyvyt

Berührungsängste hatte sie nicht. So sprach Lilli Berger mit den Toten. „Wenn ich morgens in den Raum gekommen bin, wo die Toten aufgebahrt waren, habe ich sie erstmal begrüßt“, sagt sie. „Ich habe zum Beispiel gesagt: Frau Müller, ihre Augen sind ja auf, haben sie heute Nacht gezwinkert?“ Durch den Verwesungsprozess öffnen sich Augenlider manchmal wieder – in solchen Fällen hat Berger sie wieder zugemacht.

Berger hat noch eine zweite Leidenschaft: Das Filmemachen. Deshalb ging sie nach ihrer Ausbildung an die Filmhochschule Babelsberg und arbeitete anschließend als Dokumentarfilmerin. Vor allem Porträts hatten es ihr angetan – hier sieht Berger durchaus eine Parallele zum Bestatten: „Ich möchte einer Lebensgeschichte einen Raum geben, egal ob in der Realität oder im Film.“

Stammkneipe nachgebaut

In ihrer Masterarbeit schrieb sie über die Digitalisierung der Bestattungsbranche: „Das Bestattungswesen ist immer noch so analog wie vor zehn Jahren.“ Besonders deutlich wurde dies für sie, als ihr Opa 2020 starb – mitten im Corona-Lockdown. „Wir konnten keine richtige Trauerfeier veranstalten, uns blieb nur eine Videokonferenz.“

Noch im selben Jahr gründete Berger zusammen mit zwei Kommilitonen das Startup Farvel – der Vorgänger von Vyvyt. Auch hier entstanden digitale Räume zum Trauern, zum Beispiel für den Vater von Mewes: „Mewes war 14 Jahre alt, als er erfahren hat, dass sein Vater bald sterben wird“, sagt Berger. Also baute er zusammen mit Farvel den Lieblingsort seines Vaters digital nach – seine Stammkneipe. Nach dem Tod des Vaters haben viele Freunde und Verwandte dort Fotos und Videos von ihm hochgeladen. Auf diese Weise hatte Mewes einen ganz eigenen Ort geschaffen, um sich an seinen Vater zu erinnern.

2022 trennten sich die Wege von Farvel und Berger: Während ihre Mitgründer 3D-Räume für alle möglichen Anlässe anbieten wollten, wollte Berger sich auf das Thema Trauer konzentrieren. Doch gibt es überhaupt einen Markt dafür? Auf jeden Fall, ist Berger überzeugt: „Viele Menschen haben heute Bekanntschaften auf der ganzen Welt – da ist es nicht immer möglich, mal eben ins Flugzeug zu steigen, um zu einer Beerdigung zu fliegen.“

Vyvyt will hier eine Lücke schließen, denn psychologisch sei es von großer Bedeutung, sich verabschieden zu können: „Wenn du eine Beziehung zu einem Menschen hast und dieser stirbt, dann bricht diese Beziehung nicht ab, sondern sie verändert sich. Diese Veränderung muss man realisieren, das ist ganz wichtig.“

Außerdem: „Trauern ist wahnsinnig individuell“, sagt Anton Krause, der mit zum dreiköpfigen Team von Vyvyt gehört. Das Thema werde in den nächsten 20 Jahren an Bedeutung gewinnen, wenn nach und nach die Generation der Babyboomer stirbt. „Da kommt eine riesige Trauerwelle auf uns zu“, sagt Krause.

Die digitalen Räume sollen nach der Trauerfeier nicht verschwinden, sondern auch danach als Erinnerungsräume zur Verfügung stehen, wo man Bilder oder Videos der Verstorbenen betrachten oder die Trauerrede noch einmal abspielen kann. „Dadurch bekomme ich eine neue Erinnerung an den Menschen, die ich mitnehmen kann und in diesem Moment lebt er weiter – das finde ich magisch“, sagt Berger.

Vyvyt betreut bereits Trauerfälle, befindet sich aber noch in der Startphase. Der Prototyp des Erinnerungsraumes soll im September veröffentlicht und dann kommerziell angeboten werden.