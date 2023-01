Wer hat Cornelia T. gesehen? Potsdamerin wird seit Dienstag vermisst

Große Sorge um Cornelia T.: Die 44 Jahre alte Potsdamerin wird seit Dienstag (3.1.) vermisst. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verließ sie gegen 19 Uhr ihre Wohnung in Potsdam-West und kehrte nicht zurück. Den Angaben zufolge könnte sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befinden. Die Ermittler schließen eine Eigengefährdung nicht aus. Umfangreiche Suchmaßnahmen, auch ein Fährtenhund kam zum Einsatz, blieben bisher erfolglos.

Bei der Suche nach Cornelia T. bittet die Polizei um Hilfe aus der Bevölkerung. Die 44-Jährige ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Sie hat blonde Haare und blaue Augen. Sie trägt eine graue Jacke mit dunkler Kapuze. Vermutlich hat die Gesuchte eine bunte Wolldecke dabei.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Cornelia T. nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Rufnummer (0331) 5508-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

