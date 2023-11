Werden Potsdamer unglücklicher? Dialog über eine auseinanderdriftende Gesellschaft

Jan Kingreen, der Pfarrer der Garnisonkirchgemeinde, nennt Israel und Antisemitismus, den Krieg in der Ukraine, die zurückliegende Pandemie, um die dunkle Zeit zu beschreiben, in der uns Hoffnung und Zuversicht verloren gehen. Dabei lässt er Klimawandel, Inflation und andere Ängste unerwähnt. „Die Welt fühlt sich unstabil an“, sagt Kingreen. Der Optimismus sei uns abhandengekommen. Dazu werde der Ton spürbar rauer, die Gesellschaft drifte auseinander. „Es scheint, als haben wir das faire Streiten und Argumentieren, das gute Gespräch verlernt“, so Kingreen.

Mit einem Bürgerdialog zum Auftakt der Friedensdekade in der Evangelischen Landeskirche sollte am Sonntag doch wieder Hoffnung gemacht werden und ein fairer Dialog geführt werden. Dabei beantworteten Pröpstin Christina-Maria Bammel und Potsdams Dezernent für Bildung, Jugend, Kultur und Sport, Walid Hafezi (Grüne), Fragen und bezogen Stellung zu gesellschaftlichen Herausforderungen. Hafezi, der von sich selbst sagt, Freude an der „sinnstiftenden und zielfördernden Gestaltung von Transformationsprozessen“ zu haben, bot gleich einen überkonfessionellen Dialog an.

Walid Hafezi, Dezernent für Bildung, Jugend, Kultur und Sport der Stadt Potsdam, bezeichnet sich als glücklichen Menschen. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Der 53-Jährige wurde in Afghanistan geboren, verbrachte seine Kindheit in Teheran im Iran und genoss nach eigenen Angaben sechs Jahre lang römisch-katholischen Religionsunterricht in einer Schule im Rheinland, ist aber konfessionslos. Hafezi, der unter anderem als Professor am Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Rhein-Main tätig war, sprach von theologischen und philosophischen Ansätzen, mit denen er sich mit der Gesellschaft auseinandersetze.

So bot der Abend auch eine Gelegenheit, mehr über den Beigeordneten Hafezi, seit 1. September im Amt, zu erfahren. Das Mitglied der Grünen trifft vielerorts in der Stadt auf hohe Erwartungen und viel Sympathie, wird gar als möglicher Kandidat für die nächste Oberbürgermeisterwahl gehandelt. Bei so viel Erwartung könnte Enttäuschung drohen. Doch Hafezi ist ein glücklicher Mensch, bekannte er. Das gebe ihm Mut und gleichzeitig die Kraft „täglich zwölf bis 15 Stunden zu arbeiten“, sagte er und ließ selbst die Pröpstin staunen: „Alle Achtung, Herr Hafezi.“

Überhaupt hatte der Beigeordnete einige passende Antworten parat. So empfahl er unter den Eindrücken des Stadtspaziergangs am Sonntag mit Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Stern, den Menschen zuzuhören, statt bestimmte Stadtteile zu stigmatisieren. „Die Themen dort sind konkret und haben eine Berechtigung.“ Er erlebe bei seinen Begegnungen viel Offenheit. „Ich sage immer, sprecht direkt, nicht diplomatisch. Das machen die Leute hier.“

Für den Umgang mit Menschen und ihren Problemen zog Hafezi Redewendungen aus dem Rheinland heran. „Das Leben ist konkret“ bedeute etwa, „guck‘ mal genau hin!“, erklärte er. Und der Satz „jeder Jeck ist anders“ stelle die Grundlage für Toleranz, Vielfalt und Diversität dar.

In Potsdam kann man die Kontraste sehr deutlich sehen. Walid Hafezi über die Unterschiede zwischen Arm und Reich in der Gesellschaft.

Seit neun Wochen im neuen Amt hat Hafezi vor allem durch Gespräche schon viel über Potsdam gelernt. Es gehe bei den sozialen Fragen immer um die Themen Wohnen, Arbeit, Familie und Bildung, die zur Zufriedenheit oder Unzufriedenheit beitragen. „Und in Potsdam kann man die Kontraste sehr deutlich sehen“, sagte er vor dem bürgerlichen Publikum in der Nagelkreuzkapelle. Dabei sei klar, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergehe.

In seinen Gesprächen mit Menschen aus Potsdam habe er oft den Satz gehört: „Ich bin nicht mehr glücklich.“ Viele Menschen würden sich in schwierigen Lebensphasen befinden. Dabei sei das Glück idealerweise im Alltag zu finden, es sei Grundlage für zwischenmenschliche Beziehungen und wichtig für das persönliche Wachstum.

Zum Umgang mit der AfD

Schnell kam eine Zuhörerin beim Thema Unzufriedenheit auf die Erfolge der AfD zu sprechen, die offenbar einfache Antworten auf viele Fragen hat. Im ländlichen Raum gebe die Partei den Menschen das Gefühl, da zu sein und zuzuhören, räumte Pfarrer Kingreen ein. Dabei sei doch auch die Kirche vor Ort. „Wir haben in jedem Dorf ein Gebäude. Das schafft nicht einmal die Deutsche Post“, sagte er. Christina-Maria Bammel nannte das Personal der Evangelischen Kirche: 8000 Menschen sind in den Landeskirchen Ostdeutschlands beschäftigt. Die Diakonie habe dreimal so viel Personal. Zusammen könnten die Institutionen Hilfe vor Ort bieten. Es müsse dazu einen engen Schulterschluss geben, regte die Pröpstin an. Walid Hafezi nannte sein eigenes Rezept. „Wir müssen zuhören, Widersprüche sehen und nicht negieren“, riet er.

Frühere Institutionen wie die Kirchen und Parteien hätten nicht mehr die Reichweite, die sie einmal hatten, räumte Kingreen ein. Eine Lösung, wie Institutionen ihre Kräfte bündeln können, um dem gesellschaftlichen Auseinanderdriften zu begegnen, wurde an diesem Abend nicht gefunden. Doch der Bürgerdialog geht weiter in unterschiedlichen Gemeinden der Landeskirche.