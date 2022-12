Tagesspiegel Plus „Wir glauben an einen Sieg unseres Landes“ : Wie eine Ukrainerin in Potsdam den Krieg in ihrer Heimat erlebt

Olha Marushchak arbeitet als Pflegehelferin im Bergman-Klinikum. Einen Teil ihres Gehalts spendet sie an die ukrainische Armee – und sie ist optimistischer als noch vor ein paar Monaten.