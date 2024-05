Wo Einsteins Theorie bezweifelt wurde Neues Buch über Potsdams Astrophysikalisches Observatorium

Das Genie behielt recht. Zunächst jedoch konnte nichts bewiesen werden. Ob die revolutionäre Theorie wirklich stimmte, war ungewiss. Wissenschaftler verschiedener Länder hatten versucht, Albert Einsteins Relativitätstheorie in Experimenten nachzuweisen. Einer von ihnen war der Astronom Karl Schwarzschild. Auf dem Potsdamer Telegrafenberg wollte er ab 1913 mit einem Spektroheliografen – einem Gerät zur fotografischen Erforschung der Sonne – überprüfen, ob der von Einstein in seiner Relativitätstheorie vorhergesagte Effekt der sogenannten Rotverschiebung besteht. Schwarzschilds Fazit am Ende seiner Untersuchungen: Der „Einstein-Effekt“ existiere nicht.

„Einstein hatte kein Problem damit, Schwarzschilds negatives Ergebnis am 5. November 1914 auf der Sitzung der Preußischen Akademie persönlich und ohne Groll zu präsentieren“, schreibt der Astrophysiker Günther Rüdiger in seinem kürzlich erschienenen Band „Astronomen, Akten und Affären – Vom Anfang zum Ende des Astrophysikalischen Observatoriums zu Potsdam“.

Günther Rüdiger hat mit „Astronomen, Akten und Affären“ ein Buch über die Geschichte des Astrophysikalischen Observatoriums geschrieben. Das bei der Akademischen Verlagsanstalt erschienene Buch mit 288 Seiten kostet 22 Euro. © Andreas Klaer

Rüdiger, der selbst Jahrzehnte an dem Institut und auch an der heute noch bestehenden Nachfolgeeinrichtung, dem Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, gearbeitet hat, präsentiert in seinem Buch viele Geschichten der Potsdamer Himmelsforscher. Auch wenn sich der Autor dabei chronologisch durch die Zeit arbeitet, so ist das Werk dennoch keine klassische Darstellung der Forschungsgeschichte dieser Einrichtung. „Berichte und Erinnerungen“ heißt es im Untertitel.

Astrophysikalisches Observatorium Potsdam auf dem Telegrafenberg (1930). Quelle: Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam/Wikipedia © Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam/Wikipedia

Und genau dies ist der Band: Ein Bericht über Geschehenes, gemischt mit ausgewählten Geschichten von Menschen, die hier gearbeitet haben. Breiten Raum nehmen die Erinnerungen des Autors an seine Zeit in dieser Wissenschaftseinrichtung ein – erst auf dem Telegrafenberg und ab den 1980er-Jahren dann in der Sternwarte Babelsberg.

Der Suche nach einer experimentellen Bestätigung der Relativitätstheorie verdankt der Telegrafenberg seinen spektakulärsten Bau, den Einsteinturm, Anfang der 1920er-Jahre errichtet nach Plänen von Erich Mendelsohn. Der Nachweis der Theorie Einsteins gelang jedoch auch hier nicht. Bereits im Jahr 1919 hatte zwar eine britische Sonnenfinsternisexpedition erstmals die ebenfalls von Einstein in seiner Theorie vorhergesagte Ablenkung des Lichts anderer Sterne nahe der Sonne gemessen. Dieses Expeditionsergebnis „begründete Einsteins Weltruhm über Nacht“, schreibt Rüdiger.

In Potsdam bleibt man dennoch lange skeptisch. Die hiesigen Forscher im Einsteinturm um den Astrophysiker Erwin Finlay-Freundlich bezweifeln, dass ihre britischen Kollegen die bei der Sonnenfinsternis 1919 gewonnenen Daten korrekt ausgewertet hatten. „Einstein hatte also nicht wirklich Freude an seinen Freunden“ aus Potsdam, merkt Rüdiger in seinem zuweilen etwas schwer lesbaren Buch an – umsichtiges Lektorieren hätte hier den vielen von Günther Rüdiger recherchierten Fakten sicherlich zu mehr Glanz verhelfen können.

Einsteinturm auf dem Telegrafenberg in Potsdam. © Andreas Klaer

Der Wissenschaftsbetrieb auf dem Telegrafenberg ging auch nach dem Zweiten Weltkrieg weiter. Nachdem 1954 der erst drei Jahre zuvor zum Direktor des Astrophysikalischen Observatoriums berufene Walter Grotrian verstirbt, wünscht sich der Präsident der Akademie der Wissenschaften, Walter Friedrich, einen Astronomen mit internationaler Reputation als Nachfolger für Grotrian. Kandidaten aus der Bundesrepublik, Westeuropa und den USA werden angefragt.

Alle sagen ab

Alle sagen ab, „Martin Schwarzschild, mit der berührenden Begründung, es wäre sehr ehrenvoll, das ehemalige Institut seines Vaters leiten zu dürfen, aber wer würde je Princeton verlassen wollen, der sich dort schon eingelebt hätte“, zitiert Rüdiger den Sohn Karl Schwarzschilds. Im US-amerikanischen Princeton lebte zu dieser Zeit auch Albert Einstein. Nachfolger Grotrians in Potsdam wird schließlich dessen vormaliger Abwesenheitsvertreter Johann Wempe.

Günther Rüdiger arbeitet ab 1968 im Institut auf dem Telegrafenberg. Gemeinsam mit Gleichgesinnten organisiert er dort nebenbei Veranstaltungen mit Kunstschaffenden, unter ihnen die Autoren Christa Wolf und Günter de Bruyn, sowie Defa-Regisseur Rainer Simon. Als die zuvor bei der SED in Ungnade gefallene Christa Wolf mit ihrem Ehemann auf den Telegrafenberg kommt, kümmert sich Direktor Wempe rührend um die beiden, berichtet Rüdiger. Ein Informeller Mitarbeiter der Stasi schreibt: „Das gesamte Astrophysikalische Institut kann aufgrund der negativen Haltung von Johann Wempe als negative Gruppierung eingeschätzt werden.“

Der Astrophysiker und spätere Bürgerrechtler Rudolf Tschäpe, seit 1972 am Institut, initiiert 1974 in der Kuppelhalle des Großen Refraktors eine Wieland-Förster-Ausstellung. Auch andere kritische Künstler werden von dem Kreis um Tschäpe auf den Berg gelockt. 1982 reagiert der Staat und verbietet öffentliche Ausstellungen auf Potsdams Wissenschaftshügel.