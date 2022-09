Wochenendtipps für Potsdam Von Pink Moon bis Blech am Turm

Ist immer mehr immer besser? Beim Festival „Kunst und Klima“ in der fabrik geht es vom heutigen Freitag bis Sonntag um das Thema „Sufficiency“: Wahrnehmen und nutzen, was schon da ist, es genießen, verändern, kreativ sein mit knappen Ressourcen. Das als visuelle und performative Kunst konzipierte Stück „Flökt“ von den isländischen Künstlerinnen Bára Sigfúsdóttir und Tinna Ottesen wird heute um 17 und 20 Uhr gezeigt. 13 Euro kostet ein Ticket.

Im Waschhaus können Sie ganz entspannt mit Nick & June und Band ins Wochenende gleiten. Die Melancholie der Indie-Folk-Rocker aus Nürnburg, die seit Gründung 2011 mit zarten Fingern, Mandoline und Ukulele, Glockenspiel und Elektronik sphärischen, hingehauchten Post-Rock produzieren, sind jetzt mit der „Pinker Moon Tour“ in Potsdam. Die aktuelle Besetzung besteht neben Nick Wolf aus Suzie-Lou Kraft, Yoshi Noka und Florian Helleken. Beginn ist um 20 Uhr, mit 12 oder 15 Euro sind Sie dabei.



Samstag: Lebensgefahr, Spaß und Sport

Um 15 Uhr gibt es eine Premiere am Hans Otto Theater, bei der Sie die entscheidende Rolle spielen: Beim neuen Akustischen Spaziergang durch die Umgebung und Historie des Theaters. Sie brauchen nur ein Smartphone und müssen sich um 15 Uhr an der Theaterkasse einfinden.

Im T-Werk gibt es ein surrealistisches Science-Fiction-Objekttheaterstück vom Ensemble The Optimists über das Beziehungsgeflecht zwischen Parasit und Wirt: Eine Larve kämpft sich durch ein fremdes Ökosystem, in dem unbekannte Lebensformen ihr bedrohlich nahe kommen. „Lost Instars“ Freitag und Samstag um 20 Uhr, 21 Euro kosten die Karten.

Aufregend wird der Samstag auch im Schlaatz: Das Friedrich-Reinsch-Haus lädt zum sportlichen Sommerfest von 14 bis 20 Uhr, rund um den Milanhorst. Alle möglichen Sportarten können ausprobiert werden, Einradfahren, Akrobatik, Fechten, Bogenschießen, Rugby, Discgolf, Rollstuhlparcours, Tischtennis, Boule, Zumba, Riesenschach, Torwandschießen und mehr.

Dazu kommen Gesprächsangebote vom Planlabor zum Masterplan im Schlaatz und vom ChillOut-Team. Musik gibt es vom Fanfarenzug und von der Band „Konglomerate“ mit Swing-Pop.



Sonntag: Weiterlaufen und Blech am Turm

Jetzt sind Sie im Training und können am Sonntag am Pro-Wissen-Lauf im Volkspark teilnehmen, zu dem die Potsdamer Science und Sport Community einlädt. Zur Auswahl stehen zwei Strecken von fünf oder 10 Kilometern, Beginn ist um 11 Uhr. Der Bambini-Lauf über eine Strecke von etwa 550 Metern beginnt voraussichtlich um 10.30 Uhr. Alle Infos dazu unter https://prowissen-lauf.de/.

Und es gibt den ganzen Tag lang Kultur für jeden beim gleichnamigen Festival, das das Büro KINDER(ar)MUT des Awo Bezirksverbandes Potsdam mit Unterstützung der Pro Potsdam initiiert. Der Flyer mit dem Logo der ViP gilt am Sonntag als Tageskarte für den Tarifbereich Potsdam AB. Wo überall was los ist, und zwar bei freiem Eintritt, lesen Sie hier: https://kultur-fuer-jeden.de/veranstaltungen/.

Um 17 Uhr spielt das Bläserensemble „Hauptstadtblech“ am Turm der Garnisonkirche ein „Baustellenkonzert“ mit Chorälen, Friedensliedern und Evergreens. Hier gibt es Karten: https://www.ticketmaster.de/event/baustellenkonzert-mit-hauptstadtblech-tickets/457951

Und schließlich ist am Sonntag der diesjährige Tag des offenen Denkmals. Der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) wird ihn um 10 Uhr in der Großen Stadtschule in der Friedrich-Ebert-Straße 17 eröffnen. Vom Museum Alexandrowka über die Gedenkstätte Lindenstraße bis zum Pfingstberg Belvedere öffnen mehr als 30 Kulturstandorte in Potsdam ihre Pforten. Freuen kann sich auch, wer die Fahnentreppe des Stadtschlosses wieder in voller Pracht sehen möchte. Das bronzene Puttenorchester, das der Verein Potsdamer Stadtschloss e.V. mit Fördermitteln rekonstruieren ließ, ist wiederhergestellt. Nun wird das Gesamtbild offiziell enthüllt.

