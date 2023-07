Wurfzelt, Strandmuschel, Hängematte Potsdamer „Bibliothek der Dinge“ verleiht Urlaubs-Ausrüstung

Die Potsdamer Stadt- und Landesbibliothek hat ihre „Bibliothek der Dinge“ erweitert. Für Sommer-Freizeitaktivitäten könnten nun unter anderem auch ein Wurfzelt, eine Strandmuschel, eine Hängematte, ein Handgepäck-Koffer und ein Softball-Spiel ausgeliehen werden, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Mit der „Bibliothek der Dinge“ werde ein Beitrag zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz geleistet.

Die Direktorin der Stadt- und Landesbibliothek, Marion Mattekat, betonte, etwas auszuleihen, anstatt es zu kaufen, sei ein wichtiger Aspekt von Nachhaltigkeit: „Es ist nicht nur kostengünstig, sondern schont auch die Umwelt und die begrenzten Ressourcen.“ Das Angebot gibt es in der Bibliothek den Angaben zufolge seit drei Jahren. Bundesweit bieten inzwischen rund 70 öffentliche Büchereien auch „Bibliotheken der Dinge“ an. In Brandenburg gibt es eine weitere „Bibliothek der Dinge“ in Kyritz.

Die Gegenstände können kostenlos mit Bibliotheksausweis ausgeliehen werden. Die Leihfrist beträgt in Potsdam zwei Wochen mit maximal einer Verlängerung. Alle Gegenstände können nach Bibliotheksangaben vorgemerkt und von Interessierten ab 16 Jahren ausgeliehen werden.

Die Nutzerinnen und Nutzer könnten in Potsdam praktische Sachen für Alltag und Freizeit aus unterschiedlichen Bereichen wie Haushalt, Sport, Musik und Technik ausleihen, betonte die Stadtverwaltung. Beliebt seien vor allem Dash-Lernroboter und sogenannte Tonie-Boxen, aber auch Musikinstrumente wie die Ukulele und das mobile Drumset. (epd)