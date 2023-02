Zulassungsstelle seit Montag nutzbar In Potsdam können wieder Autos angemeldet werden

Die Potsdamer Stadtverwaltung bietet seit Montagnachmittag weitere IT-Dienstleistungen an. So ist die Kfz-Zulassungsstelle wieder nutzbar, teilte die Stadt am Montag mit. Ab sofort könnten Autohäuser und Privatnutzer wieder auf die Services zugreifen, hieß es.

Die technische Schnittstelle zwischen Kraftfahrzeugbundesamt und Stadtverwaltung sei seit heute wiederhergestellt worden, so die Verwaltung. Demnach könnten ab sofort wieder Fahrzeuge in der Potsdamer Verwaltung zugelassen oder abgemeldet werden. Auch Änderungen und Ergänzungen seien wieder möglich.

Auch der Bürgerservice kann weitere Dienste anbieten. Da die Schnittstelle zur Bundesdruckerei wieder in Betrieb genommen wurde, sind nun Wohnsitzanmeldungen und -abmeldungen möglich. Zudem können Personaldokumente wieder gedruckt werden.

Noch nicht wieder in Betrieb ist das Rats-Informationssystem, das insbesondere von Stadtverordneten genutzt wird. Dort finden sich Anträge, Anfragen und Informationen zu Ausschuss- und Stadtverordnetensitzungen sowie weitere politische Gremien.

