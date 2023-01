Zum Glück spielten draußen keine Kinder Auto kracht auf Gelände von Potsdamer Kita

Einen Schreck mussten die Kinder und die Angestellten der Potsdamer Kita Havelblick am Freitagmorgen verkraften. Nach einem Unfall an der nahegelegenen Kreuzung Am Havelblick/Albert-Einstein-Straße war gegen 9.30 Uhr ein Auto durch den Zaun der Kindertagesstätte gekracht.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 44 Jahre alte Fahrerin ein paar Meter über das Grundstück und beschädigte den Zaun ein zweites Mal, ehe ihr Wagen an einem Stromkasten zum Stehen kam. Zum Zeitpunkt des Unfalls spielten glücklicherweise keine Kinder auf dem Gelände. Es wurde niemand verletzt.

Auch die 44-Jährige kam unbeschadet davon. Sie war zuvor an der Kreuzung in einen Unfall mit einer 33 Jahre alten Autofahrerin, die ebenfalls unverletzt blieb, verwickelt. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Um das Auto der 44-Jährigen zu bergen, kam ein Kran zum Einsatz. Der Stromkasten wurde gesichert. Nach Angaben der Polizei handelte es sich offenbar um einen witterungsbedingten Unfall.

