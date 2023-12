Zusatzfahrten in Potsdam Zu Silvester fahren Bus und Tram öfter

Zusatzfahrten und Fahrplanänderungen stehen in der Silvesternacht im ÖPNV in Potsdam auf dem Programm. Tagsüber fahren hier die Busse und Trams der ViP nach dem normalen Sonntagsplan. Im Spät- und Nachtverkehr wird wie von Samstag zu Sonntag gefahren, zusätzlich gilt für die Tramlinien 91, 92, 06 und 99 von Mitternacht bis zirka 5.30 Uhr ein 30-Minuten-Takt. Am Montag gilt der Fahrplan für Sonntag.

Auch Regiobus bietet Zusatzfahrten an. Vom Hauptbahnhof Potsdam zum Busbahnhof Lehnin gibt es in jede Richtung drei zusätzliche Fahrten der Linie 580, nach Ferch, Mittelbusch, wird die Linie 607 und nach Werder die Linie 631 verstärkt. Die Linie N13 wird vom Hauptbahnhof bis Teltow, Bahnhof, verlängert und fährt zwischen Teltow und Stahnsdorf, H.-Zille-Str. mit bis zu zwei Fahrten pro Stunde.

Zur Sicherheit der Fahrer und Fahrzeuge legen die Regiobus-Linien gegen Mitternacht eine Pause ein. Außerdem macht das Unternehmen auf veränderte Anschlüsse aufmerksam, da die S-Bahnen in Teltow im 20-Minuten-Takt sowie die Straßenbahnen in Potsdam im 30-Minuten-Takt verkehren. Daher ergeben sich auf mehreren Linien veränderte Fahrzeiten und der Entfall von einzelnen Fahrten. kkh