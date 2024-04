Zwei Autos zusammengestoßen Drei Verletzte bei Unfall in Potsdam

Bei einem Autounfall sind am Dienstagvormittag in Potsdam drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stießen in der Brandenburger Vorstadt zwei Wagen zusammen.

Den Angaben zufolge wollte ein Autofahrer von der Zeppelinstraße nach links in die Lennéstraße einbiegen. Dabei stieß er mit seinem Wagen gegen ein Auto, das ihm auf der rechten stadtauswärts führenden Spur entgegenkam. Auf der linken Spur stand zu diesem Zeitpunkt ein Lkw. Der Lastwagen hatte die Sicht auf die rechte Spur versperrt.

Der Unfallverursacher kam nach dem Zusammenstoß leicht verletzt in ein Krankenhaus. Zwei Insassen des anderen Fahrzeugs erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Sie wurden ambulant versorgt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 17.500 Euro. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf.