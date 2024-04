Zwei Sportarten Potsdamer spielen sich ins Bundesfinale

Ohne Niederlage in den Regional-, Kreis- und Landesfinalspielen ging es für die Schüler des Helmholtz-Gymnasiums im Sportwettbewerb „Schüler trainieren für Olympia und Paralympics“ ins Bundesfinale – und das gleich in zwei Sportarten: Sowohl in Tischtennis als auch in Basketball konnten sich die Potsdamer gegen ihre Konkurrenten durchsetzen. Vom 23. bis 27. April vertreten sie jetzt in Berlin das Bundesland Brandenburg.