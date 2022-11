Zweite Erhöhung in einem Jahr Taxifahren in Potsdam wird noch einmal teurer

Die Stadtverwaltung will die Preise für das Taxifahren in Potsdam zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres erhöhen. Das sieht eine Vorlage für die Sitzung der Stadtverordneten am 7. Dezember vor. Unter anderem steigt die Startgebühr vor Abfahrt von 4,20 auf 4,40 Euro, für Großraumtaxen werden sogar 9,50 statt 9 Euro fällig. Teurer werden auch die Fahrten an sich: Fahrgäste müssen sich auf Mehrkosten von 10 bis 20 Cent je Kilometer einstellen. So kostet eine längere Nachtfahrt künftig 2,30 Euro pro Kilometer, bisher waren 2,10 Euro fällig. Die höheren Kosten sollen ab Februar 2023 gelten.

Schon im Mai hatten die Stadtverordneten eine deutliche Erhöhung der Taxipreise genehmigt. In dem Beschluss hieß es damals bereits: „Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, im Zusammenhang mit der Erhöhung des Mindestlohnes bis zum Jahresende 2022 eine weitere Anpassung der Taxitarife vorzubereiten.“ Als weitere Begründung für die höheren Preise werden die Kraftstoffkosten genannt. Alternativen zu den höheren Preisen seien nicht möglich. Denn zwar habe man in der Vergangenheit auch „Wege gefunden, um steigenden Kosten zu begegnen“, beispielsweise durch Personalabbau, eine Reduktion der wöchentlichen Arbeitszeit oder Verringerung der Fahrleistung. Doch mit Blick auf die Versorgung mit Taxis sei diese Entwicklung kritisch zu sehen. Wie berichtet wird seit Jahren immer wieder kritisiert, dass in Potsdam insbesondere in der Nacht kaum noch Taxis zu bekommen sind.

