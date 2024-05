Mehr Potsdamer Volkspark für alle Weihnachtsmarkt, Skaterpark und Schatten

Eine neue Skaterbahn, ein Weihnachtsmarkt, mehr Bänke, ein innovatives Bewässerungssystem – der Volkspark arbeitet an seiner Optimierung. Er möchte nicht nur für die rund 30.000 Bewohner des Potsdamer Nordens ein unverzichtbarer Erholungs- und Bildungsort sein, sondern auch über die Stadtteilgrenzen hinaus, zudem noch nachhaltig und barrierefrei.

Als „Jahr der kleinen Schritte“ bezeichnet Olaf Jöllenbeck, Bereichsleiter Volkspark der ProPotsdam Naturerlebnis GmbH, das aktuelle Jahr, und spricht damit die kleinteiligeren Vorhaben für die rund 60 Hektar große Grünanlage im Bornstedter Feld an, die den Aufenthalt angenehmer gestalten sollen: Mehr Sitzgelegenheiten, mehr Schatten in Form von Sonnenschirmen und neuen Bäumen, ein neues WC oder mehr Gastro-Partner.

Volkspark Potsdam. © Andreas Klaer

An größeren Vorhaben werden dieses Jahr etwa die neue Skateranlage und ein innovatives Bewässerungsmanagement in Angriff genommen. Lars Schmäh, kommissarischer Leiter des Fachbereichs Klima, Umwelt und Grünflächen der Stadt Potsdam, kündigte die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an, ein Planungsbüro sei bereits beauftragt. Nächstes Jahr soll dann möglichst die Umsetzung stattfinden.

Besuch im Volkspark Der Volkspark hat 23 Eingänge, der Haupteingang befindet sich in der Georg-Hermann-Allee 101. Er ist täglich von 5 bis 23 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet im Sommer 1,50 Euro, das freiwillige „Lieblingspark-Ticket“ gibt es um 3 Euro, das Kombi-Tagesticket mit der Biosphäre kostet 17 Euro. Es gibt Jahreskarten, auch als Kombi, mehrere Bevölkerungsgruppen haben kostenlosen Zugang.

Ähnlich sieht die Zeitplanung auch für das nachhaltige Bewässerungssystem aus, das bis Ende 2025 für die Staudenbeete, die Rasenflächen zwischen den Pyramidengärten, am Rosenband und beim Irisgraben realisiert werden soll. Das Projekt wird laut Schmäh zu 80 bis 90 Prozent vom Bund gefördert. Der Park möchte zum Vorreiter für klimaresiliente Anlagen werden, die Bewirtschaftung soll in allen Bereichen nachhaltig werden, smarte Technologien sollen genutzt werden.

Bildungs- und Erlebnisort

„Wir wollen einen lebendigen Park haben, wollen, dass hier Frisbee auf der Wiese gespielt und dass Picknicks gemacht werden“, so Sebastian Leifgen, Geschäftsführer der Pro Potsdam Naturerlebnis GmbH. Der Park solle Spaß machen, seine Strahlkraft solle weit über den Ortsteil hinaus reichen. Daher habe die Leitung sich auch Schwerpunkte für die zukünftige Entwicklung überlegt.

Sebastian Leifgen, der Geschäftsführer der ProPotsdam Naturerlebnis GmbH, möchte einen Park, der Spaß macht. © Andreas Klaer

Dazu gehört etwa, dass der Volkspark für alle ein Treffpunkt für das Erleben von Natur und Umwelt sein und er barrierefrei nutzbar sein soll. Auch möchte sich die Anlage weiter – wie schon bisher mit dem „Grünen Klassenzimmer“ – als wichtiger außerschulischer Lernort behaupten. Spielplätze und Sportangebote sollen weiter ausgebaut werden wie etwa die aktuelle Fertigstellung der Beachvolleyballanlage, oder die Errichtung eines Beachsoccer- und eines Kinder-Basketballplatzes dieses Jahr. Als Ideen steht zudem ein Naturerlebnispfad im Raum, die Weiterentwicklung der Streuobstwiese und die Sanierung der Technik des Wasserspielplatzes.

Drei Monate Weihnachtsmarkt

Noch nicht ganz gelöst ist unterdessen, wie es mit dem Nomadenland weitergeht. „Wir sind wieder in einem sehr guten Austausch“, so Leifgen, der sich zuversichtlich zeigte, dass das Jurtendorf an seinem Standort bleiben könne. Der Betreiber des Nomadenlandes hatte nach Naturschutz-Forderungen aus dem Grünflächenamt angekündigt, sich einen neuen Standort suchen zu wollen.

Sicherer scheint zu sein: Noch in diesem Jahr könnte Potsdam auf dem Gelände des Volksparks einen weiteren Weihnachtsmarkt bekommen. Die Stände auf der Rasenfläche im Eingangsbereich des Volksparks sollen dabei von Anfang November bis Ende Januar jeweils von Donnerstag bis Sonntag geöffnet haben.

An der aktuellen Diskussion zum Thema des Potsdamer Weihnachtsmarktes beteiligt sich der Volkspark nicht. Dabei gehe es um die Situation im Stadtzentrum, so die Erklärung. „Wir fühlen uns dem Potsdamer Norden und dem Stadtteil verpflichtet und glauben, dass die Stadt groß genug ist für einen Weihnachtsmarkt im Norden“, so Leifgen.