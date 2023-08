Nach Wartung in der Genthiner Werft Theaterschiff kehrt nach Potsdam zurück

Der historische Schleppkahn „Sturmvogel“ ist zurück von der SET Werft in Genthin. Das als „Theaterschiff“ bekannte Industriedenkmal hat seine aktualisierte Fahrtauglichkeitsbescheinigung erhalten. Das 50 Meter lange und 500 Tonnen schwere Schiff muss alle fünf Jahre zum Check in die Werft. Das freie Theater nimmt seinen Spielbetrieb am 8. September wieder auf, teilt die Besatzung mit. Zum Auftakt gibt es ein musikalisch-kabarettistisches Programm mit Jazz und Chansons.

Höhepunkt der neuen Spielzeit soll das Friedensprojekt „Unzähmbar - Klassik und Lyrik für den Frieden“ werden. Das Theaterschiff geht dafür an Land und in die Französische Kirche am Bassinplatz. Internationale Musiker:innen präsentieren vier verschiedene Konzerte. Sie werden dabei von den Schauspielerinnen Larisa T. Papizh und Andrea Brose mit vier Lesungen von Liebeslyrik begleitet.

Das erste Konzert des Projekts wird am 30. September um 19.30 Uhr mit dem Trio „Laccasax“ eröffnet. Nähere Informationen über die Konzerte, Künstler:innen und Termine sind unter www.theaterschiff-potsdam.de zu finden.