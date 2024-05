Abtreibung tanzen? Sahar Damonis „Nawa“ bei den Potsdamer Tanztagen

Sahar Damoni sagt über sich selbst: Meine Identität passt in keine gesellschaftliche Erwartung. So steht es auf ihrer Webseite. Eine palästinensische Choreografin mit einem israelischen Pass, auch das steht dort. Und wo sie angesichts dessen ihr Zuhause gefunden hat: „Meine wirkliche Heimat ist mein Körper. Meine Identität ist mein künstlerischer Motor, meine Psyche das Labor.“

Mit ihrem Stück „Nawa“ ist sie zum zweiten Mal bei den Potsdamer Tanztagen zu Gast. 2022 präsentierte sie „Eat Banana & Drink Pills“. Heute wie damals steht ein Thema im Mittelpunkt, das auch in Europa den weiblichen Körper zum Schauplatz politischer Debatte macht: Abtreibung. „Nawa“ ist ein verstörender Abend zwischen Furor und Seelenschau. Die Mittel: laute Beats, Sprachfetzen, Video. Und am Ende weißer Garn.

„Nawa“ von Sahar Damoni ist eine Deutschlandpremiere. Es ist erneut am Freitag, dem 24. Mai, um 19 Uhr im T-Werk zu sehen, danach gibt es ein Publikumsgespräch nur für Frauen. Die Potsdamer Tanztage laufen noch bis zum 2. Juni. www.potsdamer-tanztage.de

Aber: Immer wenn sich Widerwillen gegen zu viel Eindeutigkeit regen will, macht er eine Kehrtwende. „Nawa“ erzählt Abtreibung von ihrem Ausgangspunkt her: Begehren. Weiblichem, männlichem. Nicht immer einvernehmlich. Damoni bewegt sich anfangs lange im Halbdunkel, umringt von zehn Eisenstangen. Das Publikum sieht sie zunächst von hinten. Der Körper bebt und zuckt permanent, wie durch Stromschläge. Folter oder Lust? Nicht zu sagen.

Später werden die Bewegungen größer, das Sexuelle expliziter. Die Stangen, ein Pole-Dance-Setting? Damoni schüttelt ihren Körper wie von Penetration durchrüttelt, mal an der Stange, mal auf allen Vieren. Musik peitscht, eine Stange fällt, Damoni reckt die Zunge, Posen der Verführung vermischen sich mit denen von Verletzung. Eine Manege der Lüste.

Zuletzt ein Cut. Sahar Damoni in einem weißen Netz am Boden. Krankenhausgeräusche. Die Ambivalenz ist wieder da. Das Netz entpuppt sich als Strickkleid, das minutiös aufgelöst wird. Damoni spannt die Fäden von Stange zu Stange. Je dichter das Netz, desto nackter die Frau. Eine Befreiung? Einerseits. Andererseits bleibt ein bedrückendes Gestrüpp zurück. Trauma lässt sich nicht so leicht aufdröseln.