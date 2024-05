Ausstellung in Potsdam Fotos von Pride-Paraden und den gewaltbereiten Gegnern

Welchen Mut Teilnehmende von Christopher-Street-Day-Paraden und anderen Pride-Veranstaltungen bei ihrem Kampf für die freie Entfaltung der Persönlichkeit in Bezug auf die sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in vielen Teilen der Welt noch aufbringen müssen, zeigt die Ausstellung „Walk With Pride“.

Der renommierte und mehrfach ausgezeichnete US-amerikanische Fotograf Charles Meacham stellt dabei Fotos von Pride-Veranstaltungen und Demonstrationen aus 15 Ländern Asiens und Osteuropas Bildern queerfeindlicher Slogans und hasserfüllter Gesten der oft gewaltbereiten Gegendemonstranten gegenüber.

Die Ausstellung kann montags bis freitags von 7.30 bis 17 Uhr im Foyer des Brandenburger Gesundheitsministeriums in der Henning-von-Tresckow-Straße 2-13, Haus S, besichtigt werden.