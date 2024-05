Das große Trotzdem Erste klimaneutrale HOT-Produktion

Spanische Konquistadoren auf ihrem räuberischen Weg nach Eldorado wüten mit Baseballschlägern durch ein reduziertes, mit Plastikfolie abgehängtes Bühnenbild; durch ihre Mitte kämpft sich ein riesiger Efeu. Als Geister der Vergangenheit tauchen die Eroberer in den Ruinen einer untergegangenen Zivilisation auf.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Dramatiker Thomas Köck lässt sie in „eure paläste sind leer“ von einem namenlosen Ich durchstreifen; auf mehreren Zeitebenen sucht es nach den Wurzeln von heutigen Fehlentwicklungen. Das Stück ist die erste klimaneutrale Theaterproduktion am Hans Otto Theater (HOT). Am 17. Mai feiert sie unter der Regie von Moritz Peters in der Reithalle Premiere.

Seit Beginn von Bettina Jahnkes Intendanz 2018 ist das Klima fester Bestandteil des Spielplans. Das Thematisierte übersetzte sich bis 2022 jedoch nicht in die Praxis: Zwar gründete sich eine interne Klima-AG, die Klimaschutz-Maßnahmen anstieß, doch eine Klimabilanz lag nicht vor, auch Ökostrom wurde nicht bezogen.

Man hat eine größere Verantwortung dafür, was man trotzdem macht. Moritz Peters, Regisseur von „eure paläste sind leer“

Seit 2022 fördert die Kulturstiftung des Bundes das Hans Otto Theater als eines von 25 deutschen Kulturprojekten im Förderprogramm „Zero“, mit dem sie nachhaltiges künstlerisches Produzieren unterstützt. Am Mittwoch stellte das Theater das Pilotprojekt zusammen mit der ersten Klimabilanz des Hauses vor.

Die Idee, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu befassen, kommt aus der HOT-Belegschaft. Im Rahmen des zweijährigen Förderprogramms wird überprüft, welche Emissionen es gibt, wo sie vermieden oder reduziert werden können und wo kompensiert werden muss. Alle klimaschädlichen Gase werden in CO₂ umgerechnet, für die Vergleichbarkeit. Haustechniker Paul Krehl wird Klimabeauftragter.

„Beim Thema Kostüme tue ich mir persönlich am schwersten“, so Kostümbildnerin Henriette Hübschmann. Sie verwende sonst viel Arbeit auf detailreiche Entwürfe. Die Vorgaben für das Stück: Mindestens die Hälfte der Kostüme sollten aus dem Fundus kommen, der Rest aus recycelten, gut recycelbaren oder nachwachsenden Materialien. Sie hat das Ziel beinahe verdoppelt.

Künstlerische Freiheit oder Klimabilanz?

Auch die Plastikfolie im Bühnenbild gab es schon im Haus; das Efeu ist eine lebende Pflanze, die Holzhocker werden nach den Aufführungen auseinandergebaut oder wiederverwendet. Laut dem geschäftsführenden Direktor Marcel Klett hat das HOT im letzten Jahr 41 Tonnen Rohmaterialien verbraucht – die Hälfte davon Holz. Während das gerade mal rund ein Prozent der Gesamtemissionen ausmacht, ergeben vier Tonnen verbrauchter Stahl und Aluminium fast 30 Prozent. Wo es geht, soll künftig auf Holz zurückgegriffen werden. Mit der Abwägung: künstlerische Freiheit oder Klimabilanz?

Der Wunsch, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu befassen, kam ursprünglich aus der Belegschaft des Hans Otto Theater. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Regisseur Moritz Peters sieht Herausforderungen vor allem bei Bühnenbild, Kostüm und Requisite. „Das führt zu Einschränkungen, zwingt aber auch zu größerer Kreativität.“ In jedem Moment stelle sich die Frage, ob die Aussage groß genug sei, CO₂ zu produzieren. „Man hat eine größere Verantwortung dafür, was man trotzdem macht.“

Peters kommt aus Karlsruhe. Im Probenzeitraum reiste er nur drei Mal nach Hause – mit der Bahn. Sein Team kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus Berlin anreisen. Auch die Zeiten wurden angepasst: lange Proben statt halbe Probetage. Mobilität wird im Zuge der Klimabilanzen als größter Faktor identifiziert: Die Hälfte aller Emissionen entsteht bei der An- und Abreise von Mitarbeitenden und Publikum. „An die kommt man schwer ran“, so Klett. Sein Auftrag an die Politik: die Schaffung einer besseren Fahrradinfrastruktur und eines besseren ÖPNVs. Theatertickets gelten jetzt drei Stunden vor und nach der Vorstellung auch dafür.

Was braucht das HOT noch von der Politik? „Warum haben wir als öffentliches Gebäude keine Solaranlagen auf dem Dach?“, fragt Klett. Außerdem sei die Reithalle nicht wärmegedämmt. Noch so eine Abwägungssache: Denkmalschutz oder Ressourcenverbrauch?

Laut Marcel Klett hat weniger als ein Drittel der öffentlich geförderten Theater in Deutschland eine Klimabilanz. Ab 2025 müssen alle großen EU-Unternehmen Nachhaltigkeitsberichte erstellen. Klett ist froh, dass sie bereits einen Schritt weiter sind. Ihre von 2021 zeigt 661 Tonnen CO₂ – das entspricht 66 Haushalten oder sieben Bäckereien.

Zwei Jahre später ist sie gut zehn Prozent niedriger: durch den Wechsel auf Ökostrom. Weitere Maßnahmen: Energiesparlampen oder LED, ein Austausch der Fahrzeugflotte, verringerte Druckauflagen und Recycling-Papier. Das Einleuchten einer Produktion erfolgt als digitale Simulation.

Im Vergleich zur deutschen Wirtschaft seien die Emissionen eher gering, so Klett. „Aber als Theater hat man nochmal eine andere Möglichkeit der Bewusstseinsbildung. Wenn wir das können, gibt es keine Entschuldigung, dass jemand anderes es nicht kann.“

„eure paläste sind leer“ ist dystopisch, düster und sehr brutal. Am Ende jedoch kippe das Stück in ein großes Trotzdem, sagt Moritz Peters. „Ich hoffe, dass man da rausgeht und sagt ‘Die Lage ist ernst, aber wir sollten trotzdem weitermachen und das ernst nehmen.’“