Das schöne Hier Die Potsdamer Tanztage feiern die Welt der Martine Pisani

Bei einem ihrer ersten Besuche in Potsdam pflanzte Martine Pisani ein Bäumchen. Sie nannte es Françoise. Im Jahr 2000 war das, damals probte die französische Choreografin an der Fabrik für ihr Stück „Sans“, uraufgeführt in Potsdam und bis heute einer ihrer größten Erfolge. Es tourt immer noch.

Wenn Martine Pisani am 28. Mai eine Werkschau ihrer Videoarbeiten und die Deutschlandpremiere ihres neuen Stücks bei den Tanztagen zeigt, werden Martine und Françoise sich wiederbegegnen. Beide haben sich verändert. Françoise ist jetzt groß, sie steht jetzt am Biergarten der Fabrik. Und Martine Pisani wird sich zum ersten Mal seit Langem wieder auf der Bühne zeigen. „Ein Akt der Freundschaft“, sagt Martine Pisani. Der Co-Choreograf Michikazu Matsune, ein langjähriger Freund, hatte darauf bestanden. Für Pisani kein leichter Schritt. „Surreal“, sagt sie.

Der Choreografin Martine Pisani ist bei den Tanztagen 2024 eine kleine Retrospektive gewidmet. © Andreas Klaer

„Kono Atari No Dokoka“ heißt ihr gemeinsames Stück, auf Englisch „Somewhere around here“. Es entstand, als Michikazu Matsune von der Krankheit erfuhr, die Martine Pisani seit vielen Jahren begleitet. 1996 wurde bei Martine Pisani Multiple Sklerose diagnostiziert. „Lange habe ich einfach so getan, als wäre nichts“, sagt Martine Pisani im Skype-Gespräch. „Früher konntest du das auch“, gibt Theo Kooijman, der Maler ist und mit dem Pisani in Paris lebt, zurück. „Stimmt“, erwidert sie, nie ohne Humor. „Dann kam erst ein Stock, dann zwei, dann der Rollator.“ Heute sitzt sie im Rollstuhl.

Effekte bleiben draußen

Thematisiert hat Pisani, geboren 1958 in Marseille, ihre Krankheit bisher nie. Und auch im neuen Stück soll sie nicht im Vordergrund stehen. „Das hätte mich überhaupt nicht interessiert“, sagt Pisani. Im Vordergrund steht, was Martine Pisani als Überschrift über alle ihre Arbeiten setzen würde: „Das schöne Hier“. Das zauberhafte, zerbrechliche Jetzt.

„Kono Atari No Dokoka (Somewhere around here)„ heißt das neue Stück von Martine Pisani. Es feiert am 28. Mai um 20.15 Uhr Deutschlandpremiere bei den Tanztagen im T-Werk und wird nochmals am 29. Mai um 19 Uhr gezeigt. Parallel ist an beiden Tagen von 17 bis 22 Uhr im T-Werk die „Werkschau Martine Pisani“ mit Videoarbeiten der letzten Jahre zu sehen. www.potsdamer-tanztage.de

„Hors sujet ou le bel ici“ (Thema verfehlt oder das schöne Hier) hieß ein Stück, das sie 2007 in der Fabrik („mein treuster Partner“) zeigte. Ein Abend voller Lachen und Leichtigkeit, gedehnter Pausen, minimalistischer Bewegungen und schönstem Nicht-Geschehen. Bei Pisani tanzen nie nur die Körper. Es tanzen Gesichtsmuskel, Pausen und Erwartungen, und manchmal auch Worte. Musik, Spezialeffekte, ausgestelltes körperliches Können: All das bleibt draußen. Deswegen mag Pisani auch Tänzer, die im herkömmlichen Sinne keine sind. Tänzer wie Theo Kooijman.

Martine Pisani aus den 1990ern (links) trifft Martine Pisani von 2024. © Christophe Raynauf de Lage

„Somewhere around here“ feierte beim renommierten Festival d’Avignon Premiere, es ist als Hommage an Martine Pisani gedacht. Es werden Anekdoten aus ihrem Leben erzählt, Filmausschnitte aus ihrem ersten Solo „Ici“ gezeigt. Martine Pisani von damals trifft auf Martine Pisani von heute. Erstmals findet auch die private Verbindung zu Theo Kooijman, der seit Jahrzehnten in ihren Stücken und auch hier wieder auf der Bühne steht, Erwähnung. Ein in Teilen autobiografischer Abend, das sagen beide. Und doch spielt, wenn man sie fragt, all das keine große Rolle.

Ein autobiografischer Abend?

„Es ist erzählerischer als meine bisherigen Arbeiten“, sagt Martine Pisani. Im Kern aber will der Abend nichts erzählen, sondern Fragen stellen, wie alle Arbeiten von Martine Pisani. Fragen nach dem, was eine Krankheit macht, nach Parallelen und Differenzen zwischen verschiedenen Orten. Ob sie nun Kobe und Marseille heißen, wie die Geburtsorte von Matsune und Pisani - oder genereller „Damals“ und „Heute“.

Und auch die Frage nach dem, was vom Tanz bleibt, wenn er vorbei ist. Was bleibt für Sie, Martine Pisani? „Es bleibt etwas, das nicht mir gehört“, sagt sie. „Es bleibt etwas, was dem Zuschauer gehört.“ Ein Gefühl, eine Erinnerung, etwas, was sich in der Zuschauerin selbst verankert. Im Übrigen: Konkrete Nachrichten übermitteln wollte sie noch nie. „Das Schöne am Theater ist ja, wenn sich etwas entzieht.“