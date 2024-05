Der erste Impressionist Pissarro wird 2025 im Potsdamer Barberini gezeigt

Sieben Jahre nach der Pariser Weltausstellung und unzähligen Ablehnungen durch die offiziellen, tonangebenden Salons ist es soweit: Vor 150 Jahren schließen sich 30, später als Impressionisten bekannte, Künstlerinnen und Künstler in Paris zusammen. Im Boulevard des Capucines 35, rechts der Seine in der Nähe der Pariser Oper, zeigen sie vom 15. April bis zum 15. Mai 1874 ihre Werke im Atelier des Fotografen Nadar. Die Ausstellung ist die erste juryfreie, nicht-akademische Schau.

Unter ihnen sind Monet, Pissarro, Cézanne, Renoir, Morisot und Sisley. Sie alle sind in der Sammlung Hasso Plattner des Potsdamer Museum Barberini vertreten. „Impressionistische Malerei spricht uns mit allen Sinnen an“, so Ortrud Westheider, Direktorin des Museum Barberini. Hasso Plattner wähle Bilder aus, die die Natur so empfinden lassen, wie Maler sie vor 150 Jahren gesehen haben. Diese Momente können glücklich machen. „Ich glaube, es geht ihm darum, diese Freude mit anderen Menschen zu teilen.“

Potsdam bekannt für Impressionismus

Nach zwei neuen Ankäufen zum Auftakt des Jubiläumsjahres umfasst die Sammlung 113 Werke des französischen Impressionismus und Neo-Impressionismus. Nur in Paris gibt es mehr Gemälde von Claude Monet. „Nirgendwo lässt sich die impressionistische Landschaft in ihrer Vielfalt und Konsequenz so umfangreich und intensiv studieren wie in Potsdam“, so Westheider. 200.000 bis 300.000 Gäste kämen dafür schätzungsweise pro Jahr. „It’s on the map“ habe ein amerikanischer Museumskollege formuliert.

In seinen Ernteszenen auf dem Land setzte Pissarro seine sozialutopische Idee eines harmonischen Miteinanders von Mensch und Natur um. © Sammlung Hasso Plattner/Camille Pissarro: Raureif, eine junge Bäuerin macht Feuer, 1888

Camille Pissarro gilt als treibende Kraft der Impressionisten und ist als einziger in all ihren acht Ausstellungen vertreten. „Pissarro hat uns alles beigebracht. Er war der erste Impressionist“, sagt Cézanne einmal. In Plattners Sammlung ist seine Kunst mit sieben Werken das viertgrößte Werkkonvolut nach Monet, Vlaminck und Sisley.

Zusammen mit dem Denver Art Museum widmet das Barberini Pissarro nächstes Jahr die Retrospektive „Camille Pissarro. Bildwelten des Impressionismus“, kuratiert von Daniel Zamani in Zusammenarbeit mit Clarisse Fava-Piz vom Denver Art Museum und Pissarro-Expertin Claire Durand-Ruel.

Zur Ausstellung Das Museum Barberini zeigt „Camille Pissarro. Bildwelten des Impressionismus“ vom 14. Juni bis zum 28. September 2025. www.museum-barberini.de

„Pissarro war durch seine freundliche und aufgeschlossene Persönlichkeit, seinen künstlerischen Innovationsgeist und seine weitläufigen Verbindungen wichtig für den Zusammenhalt des Netzwerks“, so Ortrud Westheider über dessen Bedeutung für den Impressionismus. Der Weg dorthin verlief anders als der seiner Mitstreiter.

Aufgewachsen als Sohn jüdisch-französischen Kaufleute in der Karibik, beginnt er sich früh – und weit entfernt von akademischen Einflüssen – für das Zeichnen zu interessieren. Nach sechs Jahren im Pariser Internat kehrt er nach Saint Thomas zurück und arbeitet im Familienbetrieb mit. Am Hafen lernt er den dänischen Künstler Fritz Melbye kennen, die Begegnung führt ihn zur Kunst: Nach gemeinsamen Skizzen- und Malexkursionen brechen die beiden nach Venezuela auf.

Pissarro stellt seine Szenen häufig in unterschiedlichen Jahreszeiten dar (siehe unten). © Sammlung Hasso Plattner/Camille Pissarro: Blick auf Bazincourt, Sonnenuntergang, 1892

„1852 war ich in Saint Thomas ein gut bezahlter Angestellter, aber ich habe es nicht ertragen. Ich habe, ohne groß nachzudenken, alles stehen- und liegenlassen und bin nach Caracas verschwunden, um die Wurzeln meiner bürgerlichen Existenz zu kappen“, beschreibt er seine Flucht nach vorn.

Pissarro stellt seine Szenen häufig in unterschiedlichen Lichtverhältnissen dar. © Sammlung Hasso Plattner/Camille Pissarro: Blick auf Bazincourt, Schnee, Sonnenuntergang, 1892

1855 geht Pissarro nach Paris; Ende der 1860er entwickeln er, Monet und andere, was heute als Impressionismus gilt. Mit einem guten Gespür für Talente wird der Antikapitalist und Anarchist zum Mentor für Nachwuchskünstler wie Cézanne und Gauguin. Er ist der rastloseste und experimentellste der Impressionisten: Immer wieder probiert er neue Techniken aus, spielt mit Materialien.

Rund zehn Jahre nach der ersten Impressionismus-Ausstellung lernt er Georges Seurat kennen; trotz lauter Kritik der anderen Impressionisten adaptiert er dessen Neo-Impressionismus. Später davon eingeengt, kehrt er zum Impressionismus zurück, doch überführt ihn von der Leinwand auf Druckplatten, Fächer, Keramik.

In den letzten zehn Jahren seines Lebens ist Pissarro durch eine Augenkrankheit gezwungen, im Innenraum zu arbeiten – eine große Umstellung für einen Künstler, der es gewohnt ist, draußen, „en plein air“, seine Eindrücke festzuhalten. Von da an mietet er sich Immer wieder wochenlang in Hotelzimmer und Wohnungen in Paris, Rouen, Dieppe und Le Havre ein. Zwischen drinnen und draußen malt er aus dem Fenster heraus Stadtansichten zu unterschiedlichen Tageszeiten, Licht- und Wetterverhältnissen. Erst sein Spätwerk bringt den erhofften Erfolg.

In der Ausstellung werden die sieben Werke aus der Sammlung Hasso Plattners an der Seite von sechs Arbeiten aus dem Denver Art Museum sowie Leihgaben aus den USA, Europa und Japan gezeigt, darunter das New Yorker Metropolitan Museum of Art, das Ashmolean Museum in Oxford und das Pariser Musee d’Orsay. Anhand von rund 80 Landschaften, Stadtansichten, Stillleben und Figurenbildern aus rund 50 internationalen Sammlungen gibt die Ausstellung einen fundierten Überblick über Pissarros Schaffen.