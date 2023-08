Der Held der Westlichen Welt Theater auf dem Winzerberg am Schlosspark Sanssouci in Potsdam

Die Landeshauptstadt Potsdam und die AG Städte mit historischen Stadtkernen des Landes Brandenburg laden zum Theater auf dem Winzerberg ein. Am Samstag, dem 12. August, um 19 Uhr soll im Rahmen der Sommertheatertournee in historischen Stadtkernen 2023 das Stück „Der Helt der Westlichen Welt“ aufgeführt werden.

Der Dramatiker John Millington Synge hat das Theaterstück geschrieben. Für die Sommertheatertournee wird es vom „theater 89“ inszeniert. Das Stück spielt in einem Wirtshaus und handelt von dem Protagonisten Christoph Mahon, der behauptet, seinen Vater getötet zu haben. Die Dorfbewohner im Wirtshaus sind von einem solch mutigen Mann wie verzaubert – doch bald kippt die gute Stimmung. Die Tragikomödie ist in einer Grafschaft im Nordwesten Irlands zum Anfang des 19. Jahrhunderts angesiedelt und soll auf einer wahren Begebenheit beruhen.

Bernd Rubelt, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt, und Vorstandsmitglied der AG sagte dazu: „Mit großem Aufwand sind die Städte in den letzten 30 Jahren saniert worden.“ Das sei an vielen Stellen in der Stadt zu sehen. „Mit den Theaterabenden an diesen besonderen historischen Orten wird die Stadt zur Kulisse“, so Rubelt.

Das Stück wird auf dem Winzerberg am Park Sanssouci in Kooperation mit Winzerberg Bauverein aufgeführt. Im Jahr 2005 gründeten Potsdamer Bürger den Verein, um die Terrassen, auf denen seit 1763 Wein und Obst angebaut wird, zu renovieren. Nach Angaben des Vereines habe man sich gegründet, da die Mittel der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg für den Winzerberg begrenzt gewesen seien.