Die Krisen der Gegenwart sind nicht spurlos an jungen Filmschaffenden vorbeigegangen: Die 53. Ausgabe des Potsdamer Studierendenfilmfestivals Sehsüchte vom 25. bis 28. April wird von vielen ernsten Filmen geprägt sein. „Es gab bei den Einreichungen einige wiederkehrende Themen: Oft ging es um Tod und Trauer, es gab Filme, die sich mit toxischer Männlichkeit beschäftigen und es waren auch einige Klimafilme dabei“, sagt Laura Lutz vom Sehsüchte-Team. „Man merkt, dass sich die Filmemacherinnen und Filmemacher viel mit Zukunftsängsten beschäftigt haben.“

Das Festival unter Leitung von Olga Putsykina und Moritz Waldvogel begegnet dem mit Offenheit: „Understanding“ lautet das diesjährige Motto. „Egal wo die Filmemacherinnen und Filmemacher herkommen, wir möchten verstehen, was sie mit ihren Filmen sagen wollen, auch wenn sie nicht unseren Sehgewohnheiten entsprechen“, sagt Tinett Kähler vom Sehsüchte-Team.

Die Zahl der Länder, aus denen in diesem Jahr Beiträge eingereicht wurden, ist so hoch wie nie: Allein für das Hauptprogramm wurden 1080 Filme aus 89 Ländern eingereicht. Im vergangenen Jahr waren es 66 Länder. „Wir haben gezielt in Ländern gescoutet, die noch nicht so stark vertreten waren“, sagt Alicia Ulfik vom Sehsüchte-Team. Dazu gehörten vor allem afrikanische Staaten: In diesem Jahr gibt es unter anderem Beiträge aus Sierra Leone, Ghana, Togo, Mosambik oder Südafrika.

69 Filme wurden für das Hauptprogramm ausgewählt, hinzu kommen 37 Filme in den „Specials“. Dabei handelt es sich um Themenschwerpunkte, so gibt es etwa ein Special zum Thema Nahost, das von israelischen und palästinensischen Studierenden aus Tel Aviv gestaltet wurde.

Elf Jahre am Film gearbeitet

Die Vielfalt der Themen und Genres ist groß: Der südkoreanische Animationsfilm „Picnic“ etwa kommt in experimenteller Videospiel-Optik daher, der Historienfilm „Titaninnen“ erzählt von preußischen Prinzen, die mecklenburgische Prinzessinnen heiraten sollen, und das Musical „Ash Wednesday“ behandelt Polizeigewalt in Brasilien. Einer der interessantesten Beiträge dürfte die Doku über den ehemaligen Bodybuilder Frank Meyer sein, der elf Jahre lang mit der Kamera begleitet wurde. Einer der beiden Regisseure, Leonhard Hofmann, macht derzeit seinen Master an der Babelsberger Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ (HFF).

Erstmals bei den Sehsüchten gibt es auch einen Wettbewerb in der Kategorie Ton und Filmmusik: Insgesamt 18 Filme werden hier gezeigt, darunter „Eisspin, der sehr Schreckliche“, eine Verfilmung von Walter Moers Fantasy-Roman „Der Schrecksenmeister“. „Der Film hat ein sehr aufwändiges Sounddesign und der Score wurde vom Filmorchester Babelsberg eingespielt“, sagt Philemon Montaser vom Sehsüchte-Team.

Das Festival findet zum zweiten Mal nicht in der HFF statt, sondern in der Schiffbauergasse. Für Tinett Kähler hat sich der Standort bewährt: „Man hat hier so ein Campus-Feeling, weil alle sich in der Mitte treffen können.“ Der Nachteil ist jedoch, dass es in der Schiffbauergasse nur Pop-up-Kinos gibt, die technisch nicht an die Kinosäle der HFF heranreichen.

Der Umzug von HFF zur Schiffbauergasse im vergangenen Jahr war nötig geworden, weil die Kinos der Filmhochschule saniert werden. Ob die Sehsüchte an den alten Standort zurückkehren, ist noch unklar. „Die Schiffbauergasse ist wesentlich zentraler und besser erreichbar als die HFF“, sagt Moritz Waldvogel. So habe man im vergangenen Jahr 5000 Besucherinnen und Besucher anlocken können, darunter auch vermehrt Menschen, die nicht Teil der Filmszene sind. „Diese Zahl wollen wir auch dieses Jahr erreichen“, so Waldvogel.