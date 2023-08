Einfach Potsdam Kalter Kaffee, Kampfdrachen und Singen in Uetz

Am Freitag (1.9.) meldet sich der Nikolaisaal aus der Sommerpause zurück – mit einem fast ausverkauften Konzert von Dota Kehr und Filmorchester, aber beim Straßenfest ist es mindestens genauso schön. Ab 20 Uhr gehört die Bühne dem SkaZka Orchestra, „Brandungstanzen für Seetüchtige – volle Nacht voraus!“ heißt der Aufruf ans Publikum. Um 21.30 Uhr folgen Les Yeux d’la Tête aus Paris mit Sinti-Swing, Punk, Chanson, Jazz und Poesie.

Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt, heißt ein wunderbares Kinderbuch, und warum das so ist, können Sie am Samstag beim Tag der offenen Tür der Potsdamer Feuerwehr erfahren, von 10 bis 16 Uhr in der Feuerwache in der Holzmarkstraße. Währenddessen ziehen Kurzschwanzflugsaurier und Kampfdrachen am Himmel auf – beim Drachenfest im Volkspark. Es werden internationale Drachenexperten und Teams erwartet, die ihre Kreationen und Flugkünste zeigen. Alle Drachenliebhaber willkommen, auch mit ganz traditionellem Fluggerät. Außerdem gibt es jede Mengen Bühnen-Unterhaltung, Musik, Puppentheater, Markt und Mitmachangebote. Samstag von 13 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Eintritt 3 und 7 Euro, weitere Infos auf volkspark-potsdam.de.

Am Sonntag müssen Sie sich leider entscheiden: Der internationale Konzertorganist Paolo Oreni aus Treviglio (Italien) spielt in der Sacrower Heilandskirche Werke von Frescobaldi, Scarlatti, Johann Sebastian Bach, César Franck und Louis Vierne, um 15 Uhr geht’s los. In der Dorfkirche Uetz tritt am Sonntag der Paarener Projektchor auf. Das Programm umfasst Stücke von Bach und Schütz bis Spiritual und Taizé, außerdem Instrumentalstücke für Blockflöte und Cello. Das Konzert in Uetz beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt ist bei beiden Konzerten frei.

Zuletzt ein Hinweis für alle hartgesottenen Brandenburgfans: In Finsterwalde findet Samstag und Sonntag der Brandenburgtag statt, auf Brandeburg-Finsterwalde.de finden Sie das wirklich riesige Programm.