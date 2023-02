Neue Gesamtleitung gesucht Beim Filmmuseum Potsdam stehen Änderungen an

Beim Filmmuseum Potsdam stehen Veränderungen an: Die Filmuniversität Babelsberg sucht eine neue Gesamtleitung für das Haus: „Wir suchen die organisatorische, künstlerische, wirtschaftliche und personelle Gesamtleitung des Museums“, wie es in der Stellenausschreibung heißt. Inwiefern die Ausschreibung mit personellen Veränderungen oder Weggängen verbunden ist, konnte die Filmuni auf PNN-Anfrage am Montag noch nicht sagen. Auch das Filmmuseum wollte sich am Montag noch nicht weiter äußern.

Bislang ruht die Leitung des Museums auf drei paar Schultern: Christine Handke ist für die künstlerisch-organisatorische Leitung zuständig, Ilka Brombach für die wissenschaftlich-kuratorische Leitung - beide sind seit 2021 Direktorin. Hinzu kommt Markus Zeeb als kaufmännisch-organisatorischer Leiter.

Zu den Aufgaben der neuen Leitung gehören laut Ausschreibung die Budgetplanung, die Planung von Ausstellungen und einer neuen Dauerausstellung, die Digitalisierung und die internationale Vernetzung. Die Bewerbungsfrist endete am 30. Januar.

Das Filmmuseum Potsdam wurde 1981 gegründet. Seit 1991 wird es vom Land getragen, seit 2011 gehört es zur Filmuniversität Babelsberg. Von 1990 bis 2013 wurde das Haus von Bärbel Dalichow geleitet, 2014 bis 2020 von Filmuni-Professorin Ursula von Keitz. Derzeit wird auch für das städtische Potsdam Museum eine neue Leitung gesucht.

