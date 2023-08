Fünf Jahre AirFlair in Potsdam : Die Konzertreihe für Nachwuchskünstler feiert im Waschhaus

Drei Newcomer-Musiker aus Hannover, Berlin und Potsdam stehen am Freitag in der Schiffbauergasse auf der Bühne. Das Mini-Festival will aufstrebenden Künstlern eine Plattform bieten.