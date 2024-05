„Habe ich geweint?“ „Extra Life“ holt beim Theatertreffen Traumata auf die Bühne

Stellen Sie sich vor, Sie hatten einen dunklen Traum und wachen nachts auf. Vermutlich machen Sie das Licht an. Psychoanalytisch betrachtet keine gute Idee. Das war zumindest von Lacan-Expertin Mai Wegener nach der ersten Aufführung von „Extra Life“ am Hans Otto Theater zu erfahren. „Denn dann nehmen Sie sich die Möglichkeit, zu erfahren, woher die Angst kommt.“

„Extra Life“, die Produktion der österreichisch-französischen Regisseurin Gisèle Vienne, die beim diesjährigen Theatertreffen gewissermaßen die Freie-Szene-Fahne hochhält, macht das anders. „Extra Life“ erzählt vom Alptraum des Kindesmissbrauchs, lässt aber quasi das Licht aus. Die Bühne bleibt knappe zwei Stunden meist nur schemenhaft erkennbar. Ebenso die, die sich darauf bewegen. Das sind Theo Livesey, Katia Petrowick und die französische Schauspielerin Adèle Haenel, die seit einigen Jahren den Filmbetrieb boykottiert und das Theater von Gisèle Vienne als eine Art Offenbarung beschrieben hat. Sie spielen das Geschwisterpaar Felix und Klara.

Nebel, Nebel, Nebel

Erschöpft und euphorisiert sitzen Felix und Klara nach einer durchfeierten Nacht in einem Auto. Essen Chips, albern, reden. Zum ersten Mal richtig, nicht nur über Frauen, Musik und Videospiele, sondern auch über den Missbrauch durch den Großvater. Das Schweigen der Familie, die Selbstmordgedanken. Wenig Licht gibt es hier, dafür Nebel, Nebel, Nebel, eine Horrorpuppe. Und später dann sogar eine Lasershow, dazu sägender Synthesizer.

Missbrauch als Lasershow? Nein. Missbrauch ist in „Extra Life“ kein Beiwerk. Auch keine erzählerische Pointe. Sondern er wird als das untersucht, was er für die Opfer womöglich auch ist: bleischweres Gepäck, dessen Gewicht immer da ist und manchmal unerträglich wird.

„Extra Life“ ist als eine von zehn „bemerkenswerten Inszenierungen der Saison“ beim diesjährigen Theatertreffen ausgewählt worden und ist nochmals am 8. Mai um 19.30 Uhr im Großen Haus des Hans Otto Theater zu sehen. Es ist eine Produktion der DACM / Company Gisèle Vienne mit rund zwanzig Koproduktionspartnern, darunter Sommerfestival Kampnagel und Tanzquartier Wien. www.berlinerfestspiele.de/theatertreffen

Zurück zu den zwei Menschen im Auto. Das Radio läuft, eine Sendung über das Weltall. Ein kindliches Spiel entspinnt sich. Basisstation an Außenstelle! Als Felix aus dem Auto steigt, ist aller Chipstütenrealismus verflogen. Wer in „Extra Life“ die Basisstation, das Auto, verlässt, bewegt sich in Zeitlupe. Wird von unsichtbaren Kräften ausgebremst. Scheint plötzlich auf einem fernen Planeten unterwegs zu sein.

Körper, die erzählen

Das sind nicht einfach nur starke Bilder für die Risse, die Traumata in ein Leben reißen. Was „Extra Life“ herausragen lässt aus realistischen Versuchen, von Missbrauch zu erzählen: Die Erzählung wird aus der sprachlichen Ebene zurück in die Körper geholt. Die Körper der drei auf der Bühne berichten erschütternd von Erschöpfung, Einsamkeit, Zerrissenheit, Aggression, Angst.

Mal hängen Arme und Hände an den Leibern, als seien sie abgetrennt worden. Mal wird eine begonnene Bewegung abgebrochen oder in ihr Gegenteil verkehrt. Und immer bremst das Gewicht alle Normalgeschwindigkeit aus. Vielleicht ist das die größte Stärke von „Extra Life“: Es zeigt, wie schwer „normal“ geht mit dem Bleigewicht von Trauma im Gepäck.

Und es erzählt von Missbrauch mit radikalem Fokus auf die Seelenlandschaft der Opfer. Kein Wer, kein Warum. Dafür die Tänzerin Katia Petrowick als zweite, düsterere Facette der Klara in minutenlangem Ringen mit einer Wand aus blauem Laserlicht. Eine Wand, die sie von allem anderen trennt, auch das Publikum streift, blendet. „Habe ich geweint?“, fragt Adèle Haenels Klara danach. Vielleicht hat die Lacanerin Mai Wegener recht, wenn sie „Extra Life“ auch als Versuch liest, aus dem Schweigen herauszufinden.

„Extra Life“ lässt Alltagsdialoge in minutenlange musikalische Passagen kippen, Gelächter in Horror. Tanz wird zum Zusammenbruch, eine tänzerisch erhobene Hand zur Faust. Abläufe wiederholen sich, ein Entkommen gibt es so schnell nicht. Das ist ermüdend, teils schwer auszuhalten. Und doch gibt es immer wieder Momente, wie den, als Adèle Haenel aus dem Auto steigt und sagt: „Ist das nicht schön hier?“ Kurz ist da Vogelgezwitscher zu hören.