Kulturfestival im Rathaus Localize zieht in Potsdamer Stadtverwaltung

Das Potsdamer Festival Localize zieht in diesem Jahr ins Potsdamer Stadthaus an der Friedrich-Ebert-Straße. Die Organisatoren des Festivals kündigten an, für die 13. Wiederauflage des Kunst- und Kulturfestes vom 5. bis 8. Oktober den Potsdamer Verwaltungscampus unter dem Motto „Von Amts wegen“bespielen zu wollen. Localize plant ein experimentelles Kunst-Labor für die Auseinandersetzung mit Stadt und ihrer Administration.

Bespielt werden sollen verschiedenste Räume und Bereiche des Verwaltungscampus, so das Parkhaus, der Plenarsaal und Sitzungsräume oder das angrenzende ehemalige Kutscherhaus. Gleichzeitig riefen die Macher des zeitgenössischen Kulturfestivals Künstlerinnnen und Künstler auf, sich für das Festival mit Programmpunkten und Angeboten zu bewerben, bei denen sich künstlerisch mit Strukturen, Zwängen, Herausforderungen und Spielräumen eines Verwaltungsapparates auseinandergesetzt werde.

Das Potsdamer Rathaus wird in diesem Jahr temporär leer gezogen, um anschließend eine grundhafte Sanierung des um 1900 gebauten Hauses zu ermöglichen. Der neobarocke Bau mit 478 Räumen wurde nach Plänen vom Oberbaurat Paul Kieschke errichtet. Das Gebäude muss grundhaft saniert werden, die Arbeiten sollen mindestens bis 2026 laufen. Infos zum Kulturfestival finden sich unter www.localize-potsdam.de.