Wochenendtipps für Potsdam Äpfel, Jazz und Weltuntergang

Schwere Kost für einen Freitagabend: Der Prinz von Homburg erwirkt durch sein Eingreifen in der Schlacht bei Fehrbellin zwar einen Sieg, hat aber dabei ganz klar gegen einen Befehl seines Vorgesetzten verstoßen und wird dafür zum Tode verurteilt. Kleists Schauspiel „Prinz Friedrich von Homburg“ stellt die Frage, ob ein Gesetz über dem Menschen steht, das ihn zur Selbstaufgabe verpflichtet: bis heute eine spannende Debatte. Das Theater Poetenpack spielt das Stück im Schlosstheater im Neuen Palais, Freitag und Samstag um 19 Uhr, Sonntag um 17 Uhr. Karten auf www.theater-poetenpack.de.

Weiter geht’s mit Gothic Novel Rock der schwarzen Szene und mit Elektro- bis Techno-Input: Wenn Sie sich davon angesprochen fühlen, sind Sie bei ASP richtig. Die 1999 in Frankfurt am Main gegründete Band macht auf ihrer „Weltunter Horrors Tour 2023“ im Waschhaus in der Schiffbauergasse Halt. Als Support ist die etwas sanftmütigere Schweizer Truppe The Beauty of Gemina angekündigt. Am Samstag ab 20 Uhr in der Waschhaus-Arena, Karten im Vorverkauf ab 44 Euro. Oder Sie besuchen das Theaterschiff, dieses Mal aber an Land und zwar in der Französischen Kirche, Charlottenstraße 55-58. Dort spielt am Samstag ab 19.30 Uhr das Trio Laccasax Klassik, Jazz, Tango, Folk, Klezmer, die Schauspielerinnen Andrea Brose und Larisa T. Papizh lesen dazu Liebesgedichte. Karten auf theaterschiff-potsdam.de.

Das Belvedere auf dem Pfingstberg, von Friedrich Wilhelm IV. nach italienischem Vorbild entworfen, wurde ein echtes Beispiel für lustvolles Bauen: Das Schlösschen diente einzig als illustres Ausflugsziel mit schöner Aussicht. Am Sonntag können Sie das nachempfinden bei einer Führung durch das Ensemble, um 11 Uhr, Anmeldung auf pfingstberg.de. Anschließend können Sie über das Apfelfest im Volkspark lustwandeln, dort dreht sich Samstag und Sonntag alles um des Deutschen liebstes Obst: mit Sortenschau, Verkostungen und Mittelalter-Spiel und -Spaß.