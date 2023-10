Aus der Ukraine nach Brandenburg – und wieder zurück? „Es ist nirgends wie zu Hause“

Viktoriia Nevhad hat in dieser Nacht Ende August in Kiew nicht viel geschlafen. Von 2.39 Uhr bis 5.40 Uhr hatte es Luftalarm in der ukrainischen Hauptstadt gegeben. Es war der größte Luftangriff seit Mai dieses Jahres. Vom Stadtzentrum aus waren am Horizont Richtung Norden mehrmals Feuerbälle zu sehen. Nach einigen Sekunden kamen dann Druckwelle und Explosionsdonner an. Die ukrainische Luftverteidigung fängt in dieser Nacht alle anfliegenden Marschflugkörper und Drohnen ab. Doch Trümmerteile fallen auf ein Mehrfamilienhaus, zwei Menschen sterben.