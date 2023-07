Betrunken auf Funkturm geklettert Mann in Brandenburg aus mehr als 150 Metern Höhe gerettet

Mit einer waghalsigen Kletterpartie hat ein 33-Jähriger in der mittelmärkischen Kreisstadt Bad Belzig in der Nacht zu Montag die Höhenrettung auf den Plan gerufen. Der Mann war in einem Waldgebiet bei Dippmannsdorf auf einen 155 Meter hohen Funkturm gestiegen.

Angehörige des Mannes hatten am Sonntagabend die Polizei alarmiert, weil sie sich Sorgen um den 33-Jährigen machten. Den Angaben zufolge befand er sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Weil niemand wusste, wo er sich aufhielt, leitete die Polizei Suchmaßnahmen ein.

Im Zuge der Ermittlungen wurde der Gesuchte liegend auf der Plattform des Funkturms gesichtet. Daraufhin kamen fünf Höhenretter des Landkreises zum Einsatz, die den Mann wohlbehalten wieder auf den Boden brachten. Während der Rettungsaktion sorgten ein Bundeswehr- und ein Polizeihubschrauber für eine Beleuchtung der Einsatzstelle.

Der Mann wurde wegen seiner Alkoholisierung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs aufgenommen. Warum er auf den Turm kletterte, ist unklar. Die Ermittlungen dazu laufen.