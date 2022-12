GLP baut Logistikfläche in Werder aus Neubau für Elektrogroßhändler Sonepar

Der Immobilien-Logistik-Anbieter GLP will die Hallen im Magna Park in Werder (Havel) weiter vergrößern. Hintergrund sei eine „unverändert hohe Nachfrage“, wie GLP am Montag mitteilte. 50.000 Quadratmeter Hallenfläche sollen nun zum neuen Logistik-Standort des Elektrogroßhandels Sonepar werden. Der Neubau für das französische Unternehmen stelle die erste Phase der geplanten neuen Unit 7 im Park dar. In einem Jahr soll der Neubau an Sonepar übergeben werden. Insgesamt plant GLP rund 130.000 Quadratmeter Fläche für den neuen Abschnitt.

Für Produktion fehlte Strom

„Wir sind mit der Wahl unseres neuen Standorts in der Metropolregion Berlin-Brandenburg sehr glücklich. Er vereint in sich die Vorteile einer strategisch erstklassigen Lage 2 mit hoher Nachhaltigkeit und Funktionalität nach Maß für unsere dann absolut flächendeckende Distribution in Deutschland“, so Stefan Stegemann, Vorsitzender der Geschäftsführung von Sonepar Deutschland. Der Baubeginn für das Vorhaben ist für das erste Quartal 2023 geplant. Sonepar hat nach Angaben von GLP über 220 Niederlassungen in Deutschland und beschäftigt über 6000 Mitarbeiter:innen.

Ursprünglich sollte das vegane Lebensmittelunternehmen Veganz aus Berlin in die Hallen. Doch der Strom reichte für die Produktion nicht aus. Veganz suchte sich daher einen neuen Standort im Raum Potsdam.

