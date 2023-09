Marodes Kino eröffnet in neuem Glanz Kommune rettet Beelitzer Filmtheater

Es müsse ganz zart anlaufen, sagt Bürgermeister Bernhard Knuth (Bürgerbündnis Beelitz) und spricht von den Neuen Lichtspielen, die in seiner Stadt am Mittwoch (20.9.) eröffnen. „Es soll auch ein ästhetisches Erlebnis werden.“ Das Kino in Beelitz (Landkreis Potsdam-Mittelmark) wurde in den vergangenen Jahren für rund 1,4 Millionen Euro denkmalschutzgerecht saniert und bietet jetzt 65 statt früher 200 Plätze, davon ein Dutzend auf dem Balkon, eine Elf-Meter-Leinwand sowie modernste Technik. Die Stadt möchte hier kostenlos Filme für ihre Schulen und Kitas anbieten und am Wochenende ein Programm für Kinogänger.