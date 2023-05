Rassistische Anfeindungen gegen Schüler „Die hatten körperliche und seelische Angst“

Wenige Tage nach mutmaßlich rassistischen Anfeindungen und Bedrohungen Berliner Schülerinnen und Schüler in einem Ferienlager in Brandenburg stehen die Betroffenen noch immer unter Schock. „Es war ein traumatisierendes Erlebnis“, sagte Andreas Krause, Vorsitzender der Gesamtelternvertretung an der Berliner Lina-Morgenstern-Schule, am Mittwoch. Krause berichtet, dass sowohl die Jugendlichen als auch ihre Eltern sowie die Lehrerinnen und Lehrer sehr mitgenommen und verunsichert durch den Vorfall sind.

Wie berichtet, waren rund 30 Schülerinnen und Schüler von vier Klassen der Kreuzberger Schule am vergangenen Wochenende in das Feriencamp „KiEZ Frauensee“ in Heidesee (Kreis Dahme-Spreewald) gefahren. Die Zehntklässler, überwiegend mit Migrationshintergrund, wollten sich dort auf die bevorstehende Mathe-Prüfung für den Mittleren Schulabschluss vorbereiten. Eigentlich wollten sie bis Montag bleiben – doch die Reise wurde schon in der Nacht zum Sonntag abgebrochen. Sie sollen von einer Gruppe von Jugendlichen aus der Region, die in dem Camp einen 18. Geburtstag feierte, rassistisch beleidigt und bedroht worden sein. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen wegen Beleidigung, Volksverhetzung und Bedrohung.

Schule reagiert mit Ruheraum und Krisentreffen

Die teils vermummten und alkoholisierten Jugendlichen hätten sich vor die Unterkunft der Schülerinnen und Schüler gestellt und sie bedroht. Rassistische Beleidigungen fielen. Das Haus sei überwiegend verglast, so Krause. Es habe nur schlechten Handyempfang gegeben. Einige der Betroffenen hätten versucht, ihre Eltern anzurufen. Doch es habe nur in der Nähe des Fensters Empfang gegeben – aber dort standen die Jugendlichen. Ein Lehrer alarmierte die Polizei. Die Beamten rückten erst nach rund vierzig Minuten an. „Die Schüler waren irritiert, warum das so lange dauerte.“ Teils wurden die Jugendlichen aus Berlin mit Polizeischutz zum nächsten S-Bahnhof gebracht.

Ines Filohn, Sprecherin der für die Region zuständigen Polizeidirektion Süd, sagte, die Anreise der Polizisten hätte weniger als 30 Minuten gedauert. „Die kamen in höchster Eile“. Es sei ein großer Landkreis.

Die beteiligten Eltern würden ihr Kind nicht nochmal ins nähere Umland fahren. Andreas Krause, Vorsitzender der Gesamtelternvertretung an der Berliner Lina-Morgenstern-Schule

Krause sagte, auch in Berlin gebe es immer wieder rassistische Anfeindungen. Aber das, was die Schüler da erlebt hätten, habe das Unwohlsein noch einmal verstärkt. „Die hatten körperliche und seelische Angst“, so der 51-Jährige. „Die beteiligten Eltern würden ihr Kind nicht nochmal ins nähere Umland fahren“.

Am Donnerstag wollen sich Eltern, Lehrer, Schüler und Vertreter des schulpsychologischen Dienstes zu einem weiteren Krisengespräch treffen. Die Jugendlichen werden von Schulpsychologen betreut. Auch soll ein Ruheraum in der Schule eingerichtet werden, in den sich die Schülerinnen und Schüler zurückziehen können.

Die Kriminalpolizei in Cottbus ermittelt weiter zu dem Vorfall. Noch im Laufe dieser Woche wolle man die Schülerinnen und Schüler der Berliner Schule befragen. Auch Mitarbeitende aus dem Ferienlager und Gäste wollen die Beamten anhören. Erst dann wolle man die Jugendlichen aus der Region befragen. „Wir brauchen erst die nötigen konkreten Angaben, wer was gemacht haben soll“, sagte Filohn.