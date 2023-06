Teures Baumblütenfest für Werder (Havel) Stadt fährt Defizit von 1,2 Millionen Euro ein

Das Baumblütenfest in Werder (Havel) hat ein weitaus größeres Defizit hinterlassen, als kalkuliert worden war. 1,6 Millionen Euro soll die Stadt das Fest vor rund sechs Wochen gekostet haben. Dem gegenüber stehen 400.000 Euro Einnahmen. Daraus ergibt sich für die Stadt ein Defizit von rund 1,2 Millionen Euro. Die Zahlen wurden den Stadtverordneten erstmals im nicht öffentlichen Teil des Hauptausschusses vergangene Woche vorgestellt. Mehrere Quellen bestätigten dieser Zeitung die Angaben. Zunächst hatte die Märkische Allgemeine berichtet.

Im Vorfeld war die Stadt laut dem Wirtschaftsplan der mit der Durchführung der Veranstaltung betrauten städtischen Veranstaltungsgesellschaft Werder (Havel) mbH 2023 von einem Defizit von 289.000 Euro ausgegangen.

Minus soll mit Personalmitteln ausgeglichen werden

Die Stadtverordneten stimmten einstimmig einer Dringlichkeitsvorlage zu, eingebracht von Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU). Damit kann das Minus mit Etat aus dem Haushalt ausgeglichen werden. Wie die Quellen bestätigten, soll das Geld aus dem Personalbereich stammen, was bedeutet, dass hier Geld für neue Stellen fehlt.

DIe Preissteigerungen sind nicht überraschend über Nacht gekommen. Stadtverordneter in Werder (Havel)

Unter den Stadtverordneten herrscht Unmut über das Vorgehen. „Die Preissteigerungen sind nicht überraschend über Nacht gekommen“, sagte ein Stadtverordneter. Zuletzt habe die Bürgermeisterin die Mitglieder über das vorkalkulierte Defizit in Höhe von rund 300.000 Euro im Dezember informiert. „Dann war ein halbes Jahr lang nichts. Die Bürgermeisterin hätte sich als Vorsitzende des Aufsichtsrats der Veranstaltungsgesellschaft über die Preisentwicklungen berichten lassen müssen.“

Ein anderer Abgeordneter sagte, die Stadt habe die Zahlen zuvor „schön frisiert“. „Das hätte man absehen müssen“, sagte er. Die Stadtverordneten kritisieren, die Kommunikation der Stadtverwaltung über die Ausgaben zum Fest seien intransparent.

Werders Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU) beim Festumzug des Baumblütenfestes. © Stadt Werder (Havel)/Stadt Werder (Havel)

Stadt schweigt zum Millionen-Defizit

Die Stadt wollte sich nicht zu den neuen Zahlen äußern. „Es handelt sich um eine nicht öffentliche Vorlage, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht inhaltlich kommentiert werden kann. Die Wahrung der Nichtöffentlichkeit wurde vorher geprüft und besteht wegen schützenswerter Daten Dritter“, so Stadtsprecher Henry Klix am Mittwoch.

Ziel einer Information im nicht öffentlichen Teil der jüngsten Hauptausschusssitzung sei es gewesen, die Stadtverordneten sehr frühzeitig einzubeziehen. Bei den genannten Summen handele es sich nur um vorläufige Zahlen.

„Klar ist, dass es ein wirtschaftlich schwieriges Baumblütenfest war. Das ist kein Geheimnis. In allen Medien wird derzeit über die Kostenentwicklungen in verschiedenen Bereichen berichtet. Dieser Trend ist auch an der Veranstaltungsbranche nicht vorbeigegangen“, so Klix.

Defizit soll am 13. Juli offiziell kommuniziert werden

Das Baumblütenfest war nach dreijähriger Pause mit einem neuen Konzept angetreten. Mit weniger und ausgewählten Ständen und nur einer Bühne auf der Bismarckhöhe wollte die Havelstadt Partytouristen fernhalten. Das ist zum Teil auch gelungen – die Polizei meldete deutlich weniger Straftaten als in den Vorjahren. Aber es hagelte auch Kritik. Besuchende bemängelten zu wenig Angebote für Kinder und ältere Menschen. An den Ständen für Essen und Getränke hatte es lange Schlangen gegeben.

In einer Sondersitzung des Ausschusses für Soziales, Bildung, Kultur, Sport und Ordnung am 13. Juli soll das neue Defizit der Öffentlichkeit offiziell bekannt gegeben werden. „Zu diesem Zeitpunkt liegen dann auch geprüfte Finanzdaten vor“, heißt es von der Stadt. Einzelne Stadtverordnete wollen die Verzögerung nicht hinnehmen und planen, in der Stadtverordnetenversammlung am 15. Juni einen Antrag zu stellen, um das Thema im öffentlichen Teil zu behandeln.