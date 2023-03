Teures Pflaster Kleinmachnow Bodenpreise in Mittelmark steigen weiter

Die Bodenrichtwerte sind in Potsdam-Mittelmark wie auch schon in den Vorjahren weiter angestiegen. Vor allem in der Region um Potsdam sowie dem Berliner Umland wurde zum Stichtag am 1. Januar ein Anstieg um rund 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Das geht aus dem Bericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Landkreis Potsdam-Mittelmark hervor.

Am teuersten ist es dem Bericht zufolge weiterhin in Kleinmachnow. Die Bodenrichtwerte liegen in der Gemeinde zwischen 450 Euro und 1300 Euro pro Quadratmeter. Zum Vergleich: im Ortszentrum, wo der Wert bei 1300 Euro pro Quadratmeter liegt, waren es im Jahr zuvor noch 1100 Euro. Im Westen von Kleinmachnow waren es am 1. Januar 2022 noch 800 Euro, in diesem Jahr beträgt der Wert demnach 1000 Euro.

Teuerungen nicht nur im Potsdamer und Berliner Umland

In Stahnsdorf sind es zwischen 420 und 800 Euro pro Quadratmeter. In Teltow zwischen 280 und 800 Euro, in Nuthetal zwischen 80 und 410 Euro und in der Blütenstadt Werder (Havel) zwischen 340 und 600 Euro pro Quadratmeter.

Aber auch weiter draußen ziehen die Grundstückspreise an, teils sogar stark. So zeigte die Auswertung der Käufe: im Wohnpark Lübnitzer Straße Nord in Bad Belzig sind es statt 160 Euro wie im Vorjahr nun 290 Euro pro Quadratmeter. In der Werderaner Hafenresidenz sind die Preise von 420 Euro pro Quadratmeter auf 600 Euro gestiegen. Und in der Staedlersiedlung in Ruhlsdorf sind es nicht mehr 250 Euro sondern 440 Euro.

Auch bei den Ackerflächen wird es teurer. Käuferinnen und käufer müssen hier rund zehn Prozent mehr Geld ausgeben. Im Berliner Umland kostet ein Quadratmeter 1,10 Euro, im weiteren Metropolenraum 1,20 Euro. Für Grünland sind es im Berliner Umland 1,00 Euro und weiter draußen 0,85 Euro. Ein Quadratmeter Wald kostet 0,34 Euro im Berliner Umland und 0,24 Euro im weiteren Metropolraum.

