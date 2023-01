Verkehr in Potsdam Hier droht in dieser Woche Stau

Auf der B2 kommt es gleich zu zwei Einschränkungen für Autofahrer aus Richtung Norden. In Groß Glienicke wird die Straße wegen Bauarbeiten zwischen Theodor-Fontane-Straße und Glienicker Dorfstraße halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt. Wenig später kommt es an der B2 in Höhe Krampnitz zwischen Gellertstraße und Rotkehlchenweg täglich von 9 bis 15 Uhr wegen Baumschnittarbeiten zu halbseitigen Sperrungen, auch hier regelt eine Ampel den Verkehr.

Auf der Zeppelinstraße, der wichtigsten Haupteinfallstraße aus dem Westen, kommt es ebenfalls zu Einschränkungen: So muss zwischen Am Luftschiffhafen und Olympischer Weg stadteinwärts auf eine Spur eingeschränkt werden. Stadtauswärts ist im Kreuzungsbereich Zeppelinstraße/Im Bogen der Verkehr nur einspurig möglich. Wegen Bauarbeiten ist die Straße Im Bogen zwischen Bahnbrücke und Zeppelinstraße gesperrt.

Und auch die Berliner Pendler sind betroffen, so sie über die Glienicker Brücke nach Potsdam kommen. An der Kreuzung Berliner Straße/Nuthestraße sorgt eine Dauer-Großbaustelle für Staugefahr. Die Behlertstraße ist wegen Bauarbeiten zwischen Berliner Straße und Kurfürstenstraße gesperrt. Der Verkehr Richtung Norden wird über die Hans-Thoma-Straße im Gegenverkehr umgeleitet, Richtung Zentrum geht es über Berliner Straße, Französische Straße und Hebbelstraße. Radfahrer und Schwerlastverkehr haben gesonderte Umleitungen. Mehrere Anliegerstraßen der Umleitungen sind ebenfalls gesperrt.

Weitere Innenstadt-Großbaustelle bleibt das Leipziger Dreieck, auch wenn die Leipziger Straße als stadteinwärtige Einbahnstraße wieder freigegeben ist. Die Straße Brauhausberg ist für Leitungs- und Straßenbaumaßnahmen zwischen Heinrich-Mann-Allee und Finkenweg stadtauswärts als Einbahnstraße ausgewiesen. Seit dem 19. Januar gibt es eine geänderte Verkehrsführung im Knotenpunkt, auch für Radfahrer gibt es Änderungen beim Queren der Kreuzung. Für den stadtauswärtigen Verkehr in der Heinrich-Mann-Allee ist vor der Leipziger Straße die rechte Spur gesperrt. Es steht jeweils nur eine Spur in Richtung Rehbrücke und Brauhausberg zur Verfügung.

Ebenfalls eingeschränkt ist der Verkehr Richtung Babelsberg auf der Friedrich-Engels-Straße. Wegen Arbeiten im Bereich der Hochstraßenbrücke ist nur eine Spur nutzbar, der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. In Babelsberg selbst kommt es in der Karl-Liebknecht-Straße aufgrund von Tiefbauarbeiten zwischen der Rudolf-Breitscheid-Straße und Karl-Liebknecht-Stadion zu Einschränkungen im Parkplatz- und Gehwegbereich. Lutherstraße und die Turnstraße sind zur Karl-Liebknecht-Straße als Sackgasse ausgewiesen. Auch die Kreuzungs-Baustelle in der Rudolf-Breitscheid-Straße/ Plantagenstraße bleibt bestehen. Wegen Arbeiten am Regen- und Schmutzwassersystem ist in mehreren Bauabschnitten eine Sperrung notwendig.

Im Industriegebiet ist die Straße Am Buchhorst von zwei Einschränkungen betroffen. Vor der Kreuzung zur Drewitzer Straße wird wegen Leitungsarbeiten Fahrspuren in beide Richtungen abschnittsweise gesperrt. Zwischen Handelshof und An der Brauerei wird die Straße ebenfalls wegen Leitungsarbeiten halbseitig gesperrt, der Verkehr wird per Ampel geregelt.

An der westlichen Potsdamer Stadtgrenze ist der Werderscher Damm zwischen Wasserwerk, Wildpark und Kuhfortdamm voll gesperrt, eine Umleitung ist ausgeschildert.

