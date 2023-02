Vor allem BMWs und Mercedes betroffen Mehr als 10.000 Euro Schaden bei Autoeinbrüchen in Potsdam

Bei Autoeinbrüchen sind in Potsdam am Wochenende mehr als 10.000 Euro Schaden entstanden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, schlugen unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag im Stadtteil Zentrum Ost die Seitenscheibe eines neuwertigen BMW xDrive ein und stahlen Armaturen und Teile der Mittelkonsole. Der Wagen einer Mietwagenfirma hatte in der Garage eines Mehrfamilienhauses geparkt. Der geschätzte Schaden lag laut Polizei bei 10.000 Euro.

Am Sonntagmorgen meldete ein anderer Anwohner aus dem Wohngebiet am Nuthepark einen Einbruch in einen weiteren BMW xDrive, wo das verbaute Multimediasystem gestohlen wurde. Der Schaden sei mit 2000 Euro angegeben worden.

Am Sonntagvormittag meldete außerdem ein Mercedesfahrer einen Einbruch in sein Auto im Umfeld des Hauptbahnhofs. Unbekannte Täter hätten hier ebenfalls eine Seitenscheibe zerstört und das Lenkrad, eine Sonnenbrille und Handyzubehör entwendet, hieß es von der Polizei. Der Schaden sei auf 1000 Euro geschätzt worden.

Bei weiteren Einbrüchen in der Gegend rund um den Brauhausberg wurde der Gesamtschaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt: Eine Mini-Fahrerin meldete den Diebstahl eines Ladekabels aus ihrem Wagen, der in einer Tiefgarage stand. Nach der Anzeigenaufnahme hätten Anwohner noch weitere angegriffene Fahrzeuge festgestellt, aus denen meist Rückfahrkameras oder Zubehör entwendet wurden, hieß es von der Polizei. Betroffen waren demnach fünf BMWs unterschiedlicher Typen und ein Mercedes-Benz 220.

