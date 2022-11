So klingt die Redaktion Das Podcast-Angebot des Tagesspiegels

Berliner & Pfannkuchen

Der Berlin-Podcast für alle, die die Hauptstadt lieben

Was war diese Woche wichtig? Was hat sich in der Hauptstadt bewegt und worüber wurde am meisten gestritten, gelacht, geschimpft und gejubelt? In einer knappen halben Stunde liefern die Berlin-Expert:innen des Tagesspiegels Antworten. Immer freitags, 16 Uhr, pünktlich zum Verwaltungs-Feierabend. Mit Ann-Kathrin Hipp, Anke Myrrhe und Lorenz Maroldt.

Eine Runde Berlin

Der Interview-Podcast mit Berliner Persönlichkeiten

Politiker Kevin Kühnert, Rapper Casper und Schauspielerin Karoline Herfurth: Sie alle sind bereits mit Tagesspiegel-Redakteurin Ann-Kathrin Hipp in die Berliner Ringbahn gestiegen, um mit ihr bei der einstündigen S-Bahn-Fahrt über die Eigenheiten der Hauptstadt zu sprechen und die Besonderheiten der Stadt im Bahn-Alltag zu erleben. Einmal im Monat, einmal um den Stadtkern Berlins.

Gradmesser

Der Klima-Podcast über Politik und Klimaschutz

Ist Atomkraft schlecht fürs Klima? Wie klimaschädlich ist es Fleisch zu essen? Und welchen Sinn erfüllen eigentlich Klima-Konferenzen? Einmal wöchentlich sucht Tagesspiegel-Redakteurin Ruth Ciesinger gemeinsam mit Expert:innen Antworten auf die wichtigen Fragen rund um Klimawandel, Erderwärmung und Klimaschutz.

Gyncast

Der Gynäkologie-Podcast mit Chefärztin Mandy Mangler

Wie verändert sich der weibliche Körper im Laufe des Lebens? Und warum gilt Abtreibung als Tabu-Thema? Chefärztin Dr. Mandy Mangler spricht alle zwei Wochen mit den beiden Journalistinnen Esther Kogelboom und Anna Kemper über alles, was für Mädchen, Frauen und Seniorinnen wichtig ist - wissenschaftlich eingeordnet, klischeefrei und voller Neugier auf den weiblichen Körper.

Tatort Berlin

Der True-Crime-Podcast aus der Hauptstadt

Wie überführen Ermittler:innen Serienmörder? Und warum töten Frauen selten selbst? Tagesspiegel-Reporterin Katja Füchsel ist für diesen Podcast ein Jahr lang in der Mordkommission ein- und ausgegangen. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Sebastian Leber berichtet sie über die spannendsten Kriminalfälle der Hauptstadt. Jeden Monat – ein Fall.

