Extreme Hitze, künstliches Essen, fliegende Busse Neuer Podcast „Futur B“ zeichnet Berliner Zukunftsvision

Klimakrise, Ernteausfälle, eine längere Lebenserwartung: In den kommenden dreißig Jahren warten unzählige Krisen auf uns. Doch schon jetzt arbeiten Menschen im Kleinen daran, diese Probleme zu lösen.

Im Zukunftspodcast „Futur B“ besuchen die Bezirke-Reporterinnen Corinna von Bodisco und Julia Weiss Menschen, die in Projekten, in Hinterhöfen, in Start-ups und als Bezirksmitarbeiter, Lösungen erarbeiten – mitten im kleinsten Bezirk Berlins: Friedrichshain-Kreuzberg. In der ersten Folge geht es um Extremwetter und um die Frage, wie Berlin sich in Zukunft davor schützen kann.

Jetzt reinhören: Wie machen wir Berlin kalt?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Abonnieren Sie „Futur B“ auf allen Podcast-Plattformen und bei Apple Podcast oder auf Spotify .

In jeder Episode begeben sich die beiden Reporterinnen auf die Suche nach Ideen: Wie Berlins Bewohner:innen sich künftig durch die Stadt bewegen, wenn die Bezirke etwa mehr autofreie Zonen testen. Sie fragen, wie trotz vermehrter Ernteausfälle neue Lebensmittel entstehen und wie in einem Bezirk wie Friedrichshain-Kreuzberg, in dem überdurchschnittlich viele Beton- und Häuserflächen die Hitze speichern, die Stadt so abgekühlt werden kann, dass sie sich nicht in eine menschenfeindliche Umgebung verwandelt.

Auf der Suche nach Antworten sprechen die beiden Journalistinnen mit Gründer:innen, Wissenschaftler:innen, Visionär:innen, Forscher:innen und Politiker:innen, hinterfragen Ideen und Konzepte und zeichnen gemeinsam mit den Expert:innen ein Bild davon, wie sich das Leben in Städten in den kommenden Jahrzehnten verändern könnte.

Jetzt hier in die erste Episode reinhören und „Futur B“ auf Ihrer Podcast-Plattform (Spotify oder Apple Podcast) abonnieren.