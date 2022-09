1. Feldhockey-Bundesliga Die Teams des Berliner HC geben ihr Heimdebüt

In Zehlendorf freut man sich auf das anstehende Wochenende. Sowohl die Frauen als auch die Männer des Berliner Hockey-Clubs (BHC) geben am zweiten Spieltag der Feldhockey-Bundesliga ihr Heimdebüt – und das gleich doppelt. Während es für beide Teams am Samstag gegen den Harvestehuder THC geht, spielen die Frauen am Sonntag gegen den Großflottbeker THGC und die Männer treffen auf den Uhlenhorster HC. Es ist also ein Hockey-Wochenende ganz im Zeichen des Duells Berlin gegen Hamburg. Die Partien der Männer werden jeweils um 12 Uhr angepfiffen auf dem Ernst-Reuter-Sportfeld, die Frauen spielen im Anschluss um 14 Uhr.

Zum Saisonauftakt gab es bei den Frauen zunächst eine 1:4-Niederlage beim Deutschen Meister Düsseldorfer HC am letzten Samstag, wovon sich das Team aber nicht beirren lassen wolle, sagt der neue Trainer Tin Matkovic. Matkovic wurde im Sommer für den zum Ligakonkurrenten Club an der Alster abgewanderten Stan Huijsmans verpflichtet. Der ehemalige kroatische Nationalspieler betreute bislang den österreichischen Topclub SV Arminen Wien und sucht bei den Berlinerinnen nun eine neue Herausforderung „in einem deutlich professionelleren Umfeld“.

Trotz der Niederlage bei seinem Einstand blickt der 32-Jährige dem Wochenende positiv entgegen: „Ich freue mich sehr auf diese Spiele, denn es sind Gegner auf Augenhöhe.“ Bei der Niederlage gegen den Düsseldorfer HC habe er auch viele gute Dinge bei seinem Team erkennen können, das im ersten Abschnitt des Spiels sogar einige Möglichkeiten hatte, in Führung zu gehen. „Das erste Viertel war sehr gut, aber danach verlieren wir den Faden und kassieren vermeidbare Gegentore“, analysierte der Kroate. In der Woche habe man nun an den eigenen Schwächen gearbeitet, um es im Duell mit den beiden Hamburger Teams besser zu machen.

Dabei dürfte der HTHC, der es in der Vorsaison in den Play-offs bis ins Halbfinale schaffte, die schwierigere Aufgabe sein. Harvestehude startete mit einem Sieg in die Saison, geriet gegen Münchner SC zunächst aber in Rückstand, was Matkovic als Indiz dafür sieht, dass gegen den favorisierten HTHC etwas zu holen sei: „Es wird ein sehr wichtiges Wochenende werden und die Münchner Führung zeigt uns, dass der HTHC schlagbar ist“, sagt Matkovic.

Das Männerteam des BHC startete mit einer Überraschung in die Saison

Im zweiten Spiel am Sonntag gegen Großflottbek soll es dann spätestens mit dem ersten Saisonsieg klappen. Die Bundesliga der Frauen ist in zwei Staffeln unterteilt, sodass es gegen die kommenden Gegner zunächst die einzigen Duelle sein werden, da beide in der Gruppe A vertreten sind. Danach könnte man sich erst wieder in den Play-offs oder den Play- downs begegnen, die im Anschluss an die Vorrunde ausgetragen werden. Die Play-offs sind laut Matkovic das ausgeschriebene Ziel.

Beim Frauenteam des BHC gibt es allerdings vor dem Heimspieldebüt noch Personalsorgen aufgrund einiger Coronaerkrankungen. Zumindest auf Topspielerin Pauline Kröger kann Matkovic wahrscheinlich wieder zurückgreifen. Der Trainer sieht die angespannte Personallage aber auch als Möglichkeit, vor allem jungen Spielerinnen die Chance zu geben, sich zu zeigen.

Die Männer des BHC konnten im ersten Spiel der Feldhockey-Saison mit einem 3:2-Auswärtssieg bei Rekordmeister Uhlenhorst Mülheim bereits für eine große Überraschung sorgen. Trotz der Euphorie warnt Trainer Darren Cheesman vor den kommenden Gegnern. „Das Auftaktspiel ist immer anders, wir werden erst nach dem Wochenende wissen, wo genau wir stehen“, wird er auf der Webseite des Vereins zitiert. Cheesman, der ebenfalls erst seit dieser Saison im Amt ist, möchte mit seiner Mannschaft alles geben in den beiden kommenden Duellen gegen Harvestehude und Uhlenhorst am liebsten sechs, mindestens aber vier Punkte holen.

