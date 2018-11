Der Gegner

Die TSG Hoffenheim hat zuletzt vier Liga-Spiele in Folge gewonnen, ist dazwischen allerdings im Pokal ausgeschieden und in der Champions League immer noch sieglos. Auch hier kann man die tolle Liga-Serie herausheben oder eben auf die Schwächen in den anderen Partien hinweisen - gerade defensiv ging es da bei der TSG immer wieder drunter und drüber. Für Hoffenheim spricht die jüngste Historie in Duellen mit Hertha: Nur eines der letzten neun Spiele gegen die Berliner wurde verloren und das war das legendäre Schneespiel vor drei Jahren im Olympiastadion, als Hertha selbst nicht einmal auf den Gäste-Kasten schoss und durch ein Eigentor der Hoffenheimer 1:0 gewann. Auf eines sollten die Berliner heute definitiv achten: Sie sollten ihr Pulver nicht zu früh verschießen, die TSG trifft bevorzugt in der zweiten Hälfte - 20 von 24 Liga-Treffern fielen nach der Pause.