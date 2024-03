Tagesspiegel Plus 14 Mal in Folge ohne Niederlage : Mit der Halle im Rücken will Alba auch Spitzenreiter Keltern schlagen

Kein Spiel haben die Basketballerinnen von Alba Berlin diese Saison in der Sömmeringhalle verloren. Um diesen großen Heimvorteil auch in den Play-offs zu haben, muss ein Sieg im Spitzenspiel her.